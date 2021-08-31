劳伦森：足球对范迪克来说很轻松 他是后卫中的劳斯莱斯

这位荷兰国脚已经从长期的伤病中恢复过来，并且已经显示出了恢复最好状态的迹象

前利物浦后卫马克-劳伦森说，足球对范迪克来说“太容易了”，他相信这个中后卫中的“劳斯莱斯”也能让他的防守搭档发挥出最好的水平。

范迪克在从严重的膝伤中恢复后，回到了利物浦后防线的核心位置，上个赛季他因伤缺席了大部分比赛。

这位30岁的球员看起来已经回到了他的最佳状态，他帮助利物浦在赛季初取得了不败战绩，他们希望从曼城手中夺回英超冠军。

劳伦森说，范迪克可以和他的前利物浦队友阿兰-汉森相提并论，汉森在20世纪70年代和80年代辉煌的安菲尔德职业生涯中赢得了25个主要冠军。

劳伦森在接受Off the Ball采访时说道：“足球对范迪克来说很容易，就像汉森踢球的时候，一切都太简单了。”

“他从来不会把他的球衣装备弄脏，就像你踢完一场球满身是血和污渍，而他却把球衣交给管理员，说衣服这个星期不用洗，就是这么地轻描淡写。”

“每个人都在谈论范迪克，而汉森是我能想到的最能与之媲美的人。”

劳伦森也相信范迪克的回归对他的中卫搭档马蒂普产生了积极的影响，在上周末1-1战平切尔西之前，这对搭档在战胜诺维奇和伯恩利的比赛中保持了零封。

这两名球员上赛季都因伤缺席了大部分比赛，他们的缺席被认为是红军卫冕失败的关键原因之一。

劳伦森说道：“他是中后卫里的劳斯莱斯，他对马蒂普也产生了奇妙的影响。马蒂普和范迪克在一起踢球时表现更好，他会走出来，加入到中场，让对手的球员任务更繁重，这是非常非常好的。”

“我不认为马蒂普特别喜欢足球，我不认为他真的享受足球，但这只是他很擅长做的事情，但当他有范迪克在身边时，他真的非常非常出色。”