劫富济贫 索帅：曼联对阵弱队时的心态要改善

曼联在对阵英超强队时表现出色，但在与其他球队的比赛中却举步维艰。

索尔斯克亚说他相信曼联有足够的能力去对抗英超最好的球队以外的球队，因为红魔把他们的注意力放在了提高对阵联赛中较弱的球队的成绩上。

红魔本赛季输给了水晶宫、西汉姆、纽卡斯尔和伯恩茅斯，在节礼日期间还将迎来与埃弗顿、沃特福德、纽卡斯尔和伯恩利的关键比赛，索尔斯克亚说他的球队需要在对阵小球队的比赛中保持高水平的心态。

“如果是心态上的问题，我们就能解决。”他说：“我们将会对孩子们的心态做工作。

“对我来说，这些比赛的积分非常重要。有一些我们无法控制的反常结果。但如果你看看结果，我不像你那么消极。我不是那么担心那么焦虑。”

“如果孩子们告诉我他们对这些比赛打不起精神，那我们就有麻烦了。我必须和他们一起工作，因为当我踢球的时候，我们就是这样赢得联赛冠军的。”

“我们从来没有在对阵弱队时失分。英超联赛是困难的，如果你没有这种心态，你就不会有结果。我会对心态做文章。”

“每场比赛我们都有机会。我能过关的比赛太多了，我们本该赢的。我们知道我们必须取得更好的成绩来对抗那些排名更低的球队。我们会改进的。”

在周末，索尔斯克亚的曼联踢了一场反击足球，依靠拉什福德，马夏尔和詹姆斯的速度来挫败曼城的防守。

曼联在对阵弱队的比赛中没能做到这一点，因为索尔斯克亚的球队一直在努力打破对手的控球权。

不过，索尔斯克亚并不太担心，因为他相信他的攻击者能够在未来解决问题。

索尔斯克亚补充道：“我们知道只要我们的阵型合适，我们可以踢得更快，更具攻击性。他们的态度非常正确，每次我们拿球的时候，我们好像都能把他们切开。”

“不管是两次传球、四次传球还是十次传球都没关系。上半场踢得很有进攻性。我们进攻的质量——我们从一端到另一端的速度和前进的意图。孩子们抢回球之后不会想着慢下来缓一缓。不。我们的进球是这样的，我们也要这样做。”

他补充道：“你必须赢得获胜的权利。有时你必须通过更快的传球来赢得胜利，把球赢回来——赢得足球比赛有不同的方式。”