劫富济贫使不得 兰帕德：切尔西必须更稳定

这支西伦敦球队最近几周状态不佳，他们的主帅要求他们恢复最佳状态。

弗兰克·兰帕德说，在主场输给南安普顿后，如果切尔西希望在本赛季实现前四的雄心，他们需要更加稳定。

在节礼日，蓝军在斯坦福桥输掉了他们近四场英超联赛中的第三场比赛，迈克尔·奥巴费米和内森·雷蒙德在上下半场为圣徒各进一球。

切尔西在英超联赛中排名第四，但兰帕德现在承认，如果他们不能稳定他们本就不稳定的状态，以巩固自己在积分榜上的位置，他们的位置仍然岌岌可危。

“这是一个明确的声明，你需要一种形式的稳定性来进入前四，因为这是英超联赛，每个人都在努力争胜。”兰帕德在新闻发布会上说：“圣诞节的时候我们在里面；人们可能会怀疑这一点，所以我认为从这个角度来看，我们可以相对快乐。”

“但如果我们想留在那里，我们必须向前走，而不是向后看，我们显然需要赢得比我们最近在主场赢得的更多。”

兰帕德和他的球员们因为战胜热刺和他的前教练穆里尼奥而赢得了喝彩。然而，这位切尔西主帅承认，在输掉比赛之后，他会更加了解他的球员。

“在击败热刺之后，我们是世界上最优秀的球队，他们是世界上最优秀的球员，而我是一个优秀的教练，而今天这一点受到了质疑。”兰帕德补充道：“那是你看到一个人性格的力量的时候。”

南安普顿在赛前仅仅排在降级区外，但是主教练哈森许特尔被西汉姆和伯恩茅斯最近在斯坦福桥的胜利所鼓舞。

哈森许特尔说：“当你看到那两支球队在这里都赢了，你为什么不能也赢球呢？这更多的是放下恐惧，不要害怕。勇敢点。我之前说过我们想要赢得比赛。”