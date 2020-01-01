努里已从昏迷中醒来 状态改善并能观看比赛
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阿布德尔哈克·努里的家人证实，这位阿贾克斯球员在遭受永久性脑损伤后，目前正在家中接受治疗，同时对他从昏迷中醒来后的病情进展给予了积极的反馈。
在荷兰电视节目《De Wereld Draait Door》的特别版中，努里的兄弟阿布德拉希姆透露，努里现在可以和家人一起坐着看足球比赛，并表达自己的情感，他的新家是专门为满足他的需要而设计的。”
“他回家的时间不长，我们现在在那里照顾他，”阿布德拉希姆说：“我得说，自从他回到家里以后，他比以前在医院里的情况好多了。”
“他知道自己在哪里，他回到了一个熟悉的环境，和家人在一起。他不再昏迷了。他刚刚清醒。他睡觉，他打喷嚏，他吃饭，他打嗝，但他下不了床。他卧床不起，仍然非常依赖我们。”
“在他状态好的日子里，有一种交流方式，比如用眉毛或微笑来确认。但你注意到他撑不了那么久。我们跟如常他说话。比如，我们把他带到我们的谈话中，和他一起在客厅里看足球比赛。”
“然后他也看。你注意到他非常喜欢那个。他经常表露感情。有时他是充满感情的，但往往也有一个微笑。这对我们有好处。这让你真正欣赏微笑。”
他的父亲穆罕默德补充说：“我们必须尽力照顾他。我们尝试自己做很多事情。”