努里已从昏迷中醒来 状态改善并能观看比赛

这位22岁的球员自从三年前在对不来梅的友谊赛中倒下后就再也没有踢过足球。

阿布德尔哈克·努里的家人证实，这位阿贾克斯球员在遭受永久性脑损伤后，目前正在家中接受治疗，同时对他从昏迷中醒来后的病情进展给予了积极的反馈。

在荷兰电视节目《De Wereld Draait Door》的特别版中，努里的兄弟阿布德拉希姆透露，努里现在可以和家人一起坐着看足球比赛，并表达自己的情感，他的新家是专门为满足他的需要而设计的。”

“他回家的时间不长，我们现在在那里照顾他，”阿布德拉希姆说：“我得说，自从他回到家里以后，他比以前在医院里的情况好多了。”

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“他知道自己在哪里，他回到了一个熟悉的环境，和家人在一起。他不再昏迷了。他刚刚清醒。他睡觉，他打喷嚏，他吃饭，他打嗝，但他下不了床。他卧床不起，仍然非常依赖我们。”

“在他状态好的日子里，有一种交流方式，比如用眉毛或微笑来确认。但你注意到他撑不了那么久。我们跟如常他说话。比如，我们把他带到我们的谈话中，和他一起在客厅里看足球比赛。”

“然后他也看。你注意到他非常喜欢那个。他经常表露感情。有时他是充满感情的，但往往也有一个微笑。这对我们有好处。这让你真正欣赏微笑。”

他的父亲穆罕默德补充说：“我们必须尽力照顾他。我们尝试自己做很多事情。”