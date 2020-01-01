助教：哈弗茨具备齐达内的气质 勒沃库森不会低价卖掉他

一名每天都在训练中观察这位德甲顶级球员的人相信他的天赋是“无上限的”。

勒沃库森助理教练马塞尔·道姆称，凯·哈弗茨具有皇马传奇人物齐达内的“优雅气质”。

在过去的几个赛季里，哈弗茨在德甲的地位突飞猛进，吸引了众多欧洲顶级俱乐部的关注。

这位20岁的球员在2019- 2020年为勒沃库森效力的38场比赛中攻入15球，并贡献了8次助攻。据报道，在夏季转会窗口开启之前，他的身价已经达到了9000万英镑。

其他球队

近几个月来，皇家马德里、拜仁慕尼黑和利物浦都被与哈弗茨联系在一起，曼联也被暗示将在市场重新开放时为这位小将开出一笔数额巨大的报价。

道姆目睹了这位德国国脚在海湾球场所展现出的能力，也看到了他和齐达内之间的相似之处——齐达内在伯纳乌创造力传说，并且在他职业生涯的巅峰时期和法国一起赢得了世界杯。

“每个人都在问关于凯·哈弗茨的事，”这位勒沃库森二号人物告诉Talksport。“如果你看到他踢球，你就会了解这一切究竟是为什么。”

“对我来说，他有齐达内的优雅。如果你仔细观察他的动作，他很优雅，他总是很冷静，他有很强的传球能力。”

“很多人没有注意到的是，因为我们每天都在观察他，他跑得很快，这是一个很强的特点。”

“他是一个伟大的球员，他能进球，空中对抗能力很强，还拥有很快的速度，他能达到何种高度由他自己决定。”

“我不能说他会是有史以来最好的德国球员，但他有天赋，他显示出了达到齐达内高度的迹象。”

道姆补充说，关于哈弗茨未来的猜测还在继续:“新型冠状病毒的情况将转会变得如此奇怪和复杂，但他仍然会离开我们。”

“我不知道会发生什么，但在勒沃库森，他有合适的条件来发挥自己的优势并提高自己。”

“我只知道勒沃库森绝对不会以低价出售他。”

自从5月18日德甲联赛重新开始以来，哈弗茨已经在勒沃库森的四场比赛中攻入五球，由于新冠疫情的持续威胁，目前所有比赛都是在空场的情况下进行的。

由于英超联赛也准备在6月17日重新开门，道姆警告说，缺少球迷的气氛将会是一种“奇怪”的经历。

他说:“说实话，这很奇怪。但你会习惯的。没有球迷的感觉很奇怪。”

“你在一个空旷的球场上，你可以听到其他教练说的每一句话，你可以听到每个球员的每一句话。”

“有时候气氛就像一场友谊赛，但你知道这是一场联赛，真奇怪。”