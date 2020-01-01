助攻王阿诺德认为零封更重要：不丢球就不会输球

这位右后卫已经平了他自己单赛季的助攻纪录，他说球队的重点是防守。

特伦特·亚历山大-阿诺德坚持认为零失球对他来说比助攻更重要，但是利物浦的另一位明星后卫安德鲁·罗伯逊认为“关键是要取得平衡”。

尽管亚历山大-阿诺德本赛季已经追平了上赛季的12次助攻，但他认为强大的防守纪录是红军本赛季成功的关键。

“这是防守。它是任何结果的基础。如果你不失球，你就不会输掉这场比赛。这就是我们的心态。”22岁的他告诉天空体育。

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“如果我们用防守打好基础，不失球，那么我们就有攻击手和中场球员，甚至我们自己，可以向前推进，创造进球。”

“我们在比赛中进球的次数更多，所以如果我们不失球，我们就会赢球。”

到目前为止在2019-20赛季贡献7次助攻的左后卫罗伯逊相信这是中场球员的功劳。

“特伦特说过我们相信我们可以保持零失球，我认为中场是关键。”他坐在亚历山大-阿诺德旁边说。

“教练希望我们前进，如果我和特伦特只是站在中线防守，而四个后卫只是呆在原地，他是不会高兴的。”

“当我们觉得正确的时候，就该抓住机会前进。我们有像法比尼奥、亨德森、米尔纳和维纳尔杜姆这样的人来为我们补位，有时则是我们为他们补位。”

“关键是要找到平衡点。不同的比赛会有不同的空间，有时我们需要利用边路的大量空间。”

“如果我们只是在后场，专注于不失球，那对我们毫无用处，因为我们知道我们可以创造机会，我们已经证明了这一点。”