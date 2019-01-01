助兄弟一臂之力 阿什利科尔接近加盟德比郡支援兰帕德

英冠德比郡主帅兰帕德有意签下前队友阿什利·科尔，以帮助球队冲上英超。

在兰帕德说服德比郡老板梅尔·莫里斯提供财政支持后，阿什利·科尔已经做好了回到英格兰的准备。

兰帕德相信他的前切尔西和英格兰队友能够帮助德比郡升上英超，而这桩交易已经接近完成。

现年38岁的阿什利·科尔在离开洛杉矶银河后成为自由球员，他在洛杉矶银河的周薪大约为5000磅，在10月份美国职业大联盟结束后他一直保持着良好的身材。

德比郡的预算非常紧张，但是兰帕德已经说服莫里斯，俱乐部将在冲超的关键阶段为签下科尔而提供资金。德比郡目前在英冠排名第六。

兰帕德已经表达了他的愿望，他希望在球队在受到伤病困扰的情况下签下更多的球员，并把他的老朋友看作是理想人选，而科尔则希望在他决定退役之前还能参加比赛。

在为英格兰国家队出场107次，为阿森纳和切尔西赢得13座奖杯后，科尔在2014年转会到意甲的罗马。他在2016年加盟洛杉矶银河队。

本赛季早些时候被问及科尔加盟德比郡的可能性时，兰帕德说:“我不知道。我很了解阿什利。我还没和他谈过这个问题，所以这个话题我们很容易就能聊到。”

“我们还有租借到阿伯丁的年轻左后卫马克斯·劳，他在季前赛中表现非常出色。”

“所以，在接下来的几个星期里，这也是一个需要考虑的问题。”