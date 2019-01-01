动荡不止 永贝里敦促阿森纳高层尽快选定新帅

在被解雇的教练埃梅里和教练团队一起离开后，临时教练永贝里在没有合适的教练组的情况下工作。

阿森纳代理教练永贝里对俱乐部董事会说，在球队继续陷入更深的危机之际，他们必须尽快就下一任主教练做出决定。

这名瑞典人刚刚目睹了自己的球队在主场以0-3惨败给曼城，这让他在五场比赛中只赢了一场。

永贝里在埃梅里及其教练团队离开后，没有一个合适的教练组，他在两周的任期内没有任何新的任命。

在对阵曼城的比赛中，阿森纳在上半场一败涂地，在第40分钟时丢了3个球，看起来不太可能在短时间内驱散笼罩俱乐部的阴霾。

永贝里对天空体育说：“我已经告诉他们（董事会），他们需要做出决定。我们在这里是来帮忙的，工作人员也在努力提供资金，但我们必须做出决定，这样我们才能拥有和其他俱乐部一样的资源。我说的时候，他们说我得等着看看。”

卫冕冠军曼城在酋长球场的比赛中早早地将阿森纳逼入死角，德布劳内梅开二度，并为拉希姆·斯特林创造了一个进球，这是主队本赛季第五次失利。

“这显示了曼城的实力。”永贝里说：“凯文·德布劳内展示了他的能力。我们已经调整了我们的阵型，我们有5个人对付他们2个人，但他们还是设法进球了。”

“他们是冠军。我为我们的孩子感到骄傲。你看看完成比赛的球队的年龄，这不是一支年老的球队。我觉得我们控球很好，踢得很好。但我们没有得到最后的火花，当你0-2和-0-3落后的时候，就会失去优势。”

“队员们表现得很有精神，但在0-3落后的情况下很难发挥。如果你看球员和他们在板凳上的标价，我们有年轻的球员。虽然有差距，但我仍然为孩子们感到骄傲。”