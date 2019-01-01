动作频繁 罗马2350万欧签下西班牙国门

这名门将成为这座永恒之城在这个动荡的夏天签下的第四名球员，球队在夏天已经用了超过1亿欧元的支出。

罗马宣布以2350万欧元(2100万英镑/ 2600万美元)的价格从皇家贝蒂斯签下西班牙门将保罗·洛佩兹。

这名24岁的球员上赛季代表贝蒂斯出场35次，此前他从西班牙人自由转会而来。2014年加盟加泰罗尼亚俱乐部后，他为俱乐部出场78次。

这位代表西班牙国家队出场过一次的国门已经和罗马签订了一份为期五年的合同，他将在意大利首都与瑞典国门奥尔森争夺一号门将。

“几乎不可能对罗马这样的俱乐部说不。”洛佩兹在他的新球队发表的一份声明中说：“这是我职业生涯中重要的一步。我很高兴这个优秀的俱乐部对我的信任。我已经准备好面对这个新的挑战。”

他受到了俱乐部体育主管詹卢卡·佩拉基的欢迎，佩特拉基自7月1日上任以来一直很忙。洛佩兹是自那以后俱乐部签下的第四名球员。这位门将加入了迪亚瓦拉、克里斯坦特和斯皮纳佐拉的行列，成为丰塞卡的球队的新成员。

西班牙人的转会费使得罗马今年夏天的花费超过了1亿欧元。

“我对洛佩兹的到来感到非常高兴。”佩得拉基在俱乐部的声明中说：“尽管是一个非常年轻的男孩，他仍然有100次在像西甲这样的联赛中出场。我相信，他也能和我们相处得很好，并在丰塞卡先生的员工的帮助下成长。”

对于罗马来说，这是一个动荡的夏天，俱乐部队长德罗西被告知他的合同不会续签，结束了与俱乐部18年的合同。

这也部分导致了托蒂离开了俱乐部，结束了30年的效力生涯。罗马头号射手托蒂将责任归咎于俱乐部主席帕洛塔，他说离开自己童年时代的球队“就像死去”。他说，如果帕洛塔离开，他将回到俱乐部，并指责美国老板想要“罗马人离开罗马”。