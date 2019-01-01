加齐迪斯：我想马尔蒂尼当米兰技术总监

如果俱乐部CEO加齐迪斯能如愿，米兰传奇马尔蒂尼将会在圣西罗有一个新的职位。

在莱昂纳多离开后，AC米兰首席执行官伊万·加齐迪斯希望任命保罗·马尔蒂尼为技术总监。

莱昂纳多在周二辞去了体育总监的职位，同一天主教练加图索也从米兰辞职。

加图索本人也在周二早些时候证实了他的离开，他说他将离开，尽管他的合同还有两年，而莱昂纳多只工作了一个赛季。

米兰在仅仅以一分之差错失欧冠资格后，即将迎来一个繁忙的休赛期，首席执行官加齐迪斯正着眼于俱乐部传奇人物马尔蒂尼的新角色，他是球队的体育战略和发展总监。

加齐迪斯对离开的莱昂纳多和加图索表示感谢，他希望“把米兰带回巅峰”，并希望马尔蒂尼能帮助他做到这一点。

加齐迪斯在接受《米兰体育报》采访时表示:“我们的理念、天赋和坚实的基础，就像这样，我们将把米兰带回巅峰。”

“我想让马尔蒂尼担任技术总监。”

马尔蒂尼——米兰24年902场比赛的出场记录保持者——于2009年退役，并在2016年拒绝了一个幕后职位，之后于8月加入了老板埃利奥特的管理团队。

这名50岁的传奇可能会加入到寻找新教练的队伍中来，米兰与拉齐奥主教练西蒙尼·因扎吉、切尔西的毛里齐奥·萨里以及桑普多利亚主教练马可·詹保罗都有联系。

来自意大利的报道称马尔蒂尼正在考虑新报价，尽管他最快可能在周三做出决定。

米兰在本赛季结束时表现出色，赢得了最后四场比赛，但这并不足以让俱乐部在意甲中超过同城对手国米。