加钱再送詹百万 枪手再为蒂尔尼提升报价

据来自苏格兰的最新报道，阿森纳即将以2000万英镑的价格收购凯尔特人球星基兰·蒂尔尼。

与此同时，经常直言不讳的前苏格兰国脚史蒂夫·尼科尔敦促这位年轻的边后卫追随他的脚步，转会英格兰。

枪手主帅埃梅里已经指定这名苏格兰国脚作为左后卫问题的解决方案，并希望他能在7月阿森纳的季前赛之前加入球队。

进一步的书面谈话表明，北伦敦俱乐部正在提供卡尔·詹金森作为交易的筹码。

《星期日邮报》的最新报道称，阿森纳愿意支付凯尔特人要求的2000万英镑的预付款，外加可能的500万英镑的附加费用。

直到最近，阿森纳和凯尔特人之间关于球员转会的谈判一直僵持不下。这支常年的苏格兰冠军球队认为他是一名重要的球员，并且只愿意以一笔可观的费用让他离开。

“阿森纳知道我们看重球员的是什么，”球队主帅尼尔·列侬最近在接受《每日记事报》采访时说：“他签了一份长期合同，他是我们的资产，我们不想卖掉他。这将需要比他们第一次提供的更多的东西来给我们一个决定。我和他谈过了，因为这可能是一个艰难的决定，有点令人不安。我自己也经历过，所以不管结果如何，我们都要支持他，这很重要。”

这将使ESPN足球专家尼科尔感到高兴，他在80年代初从艾尔联转会利物浦后为红军出场超过300次。

“蒂尔尼是个好球员。我认为他可能在凯尔特人达到了他的巅峰。”这位前苏格兰国脚说：“我认为面对更艰巨的挑战会让他的比赛变得更好。是的，我认为阿森纳现在需要一个新的左后卫，一个年轻的左后卫。我认为他可能就是那个人。”