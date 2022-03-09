加里-内维尔：C罗和梅西都已经不再是世界最佳

前曼联边后卫加里-内维尔表示，C罗和梅西现在都已经不是世界最佳球员了。

过去十多年里，曼联前锋C罗和巴黎攻击手梅西一直是世界上最好的球员，两人一共赢得12座金球奖。

但如今两人都已经三十多岁，内维尔认为他们都不在往日的水平了。他告诉天空体育：“我们或许会偶尔看到他们迸发出闪光，但毫无疑问，两人都走到职业生涯的最后阶段了。”

“谈论这两位伟大的球员，用‘退步’这个词或许不太好，但他们确实在走下坡路。”

“此时此刻，如果你问人们会签下谁，没有人会选梅西获C罗，他们可能会说姆巴佩、哈兰德、萨拉赫或莱万多夫斯基，这是多年来第一次出现这种情况。”

“你会挑选梅罗之外的球员，这就是最明显的迹象了。梅西和C罗仍然在最高水平征战，但他们已经不再是过去的自己了，他们不再是世界最佳球员。”

内维尔还表扬了梅西的队友姆巴佩，他说道：“就带给球迷的激情、刺激和球员的速度而言，姆巴佩绝对是现象级的。他让我想起了亨利，但他也有点像C罗，他很无情。”

“他需要在本赛季与巴黎一起赢得欧冠，这会是他的终极目标。欧冠和再一座世界杯将会是姆巴佩接班C罗和梅西的证明。”

“我不是说他需要赢得这些冠军来成为世界最佳，但如果你效力于赢得这些冠军的球队，你将奠定自己在足坛中的地位。对姆巴佩来说，他知道伟大的球员都有荣誉傍身。”

“对皇马的绝杀绝对是现象级的，伟大的球员赢得重要的冠军，他们在重要赛事中很有影响力，姆巴佩现在就处于那样的水平。”