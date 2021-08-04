加里-内维尔：索帅需确定曼联的主力门将人选

这位曼联名宿希望索尔斯克亚确定红魔新赛季的主力门将人选

加里-内维尔警告说，桑乔和瓦拉内的交易是“令人兴奋的”，但曼联现在必须解决他们的“守门员问题”。

桑乔上个月以7300万英镑的价格从多特蒙德转会到曼联，索尔斯克亚对这名边锋的追逐也就此结束。

曼联还在后防线上引进皇马球星瓦拉内，但内维尔认为球队还有一个更紧迫的问题需要解决。

红魔传奇毫不怀疑桑乔和瓦拉内将造成的影响，但是现在他希望索尔斯克亚在亨德森和德赫亚之间决定谁将成为俱乐部的一号门将。

内维尔告诉天空体育：“我认为瓦拉内真的很令人兴奋，桑丘也很激动人心，但这些交易几乎是不可避免的，曼联需要填补右路的空缺。在过去的一两年里，这一直是个问题。说句公道话，我觉得曼联在追求桑乔的过程中展示出耐心并说服他加盟，是比较有节制的做法。”

“我认为奥莱已经给俱乐部带来了这种感觉，他们不是为了买人而买人。瓦拉内是令人兴奋的，我想上个赛季，每个曼联球迷，每个评论员，球迷和分析人士在看了曼联的比赛后都会说‘他们需要给马奎尔找一个搭档’，现在他们已经找到了。”

”如果他们和两个活力十足的边后卫能保持健康，那就很太棒了。曼联的两个边后卫很出色，其中一个是向前能力很强，而万-比萨卡也在进步。“

“我认为只要解决好门将的问题，决定谁将成为一号门将，曼联在防守上处于一个很好的位置，桑乔有希望带来进攻上所需要的平衡。”

德赫亚自2011年从马德里竞技加盟曼联以来一直是曼联的一号门将，但自从两年前索尔斯克亚上任以来，德赫亚的状态一直不稳定。

去年夏天，亨德森从谢菲尔德联队租借归来后表示希望成为曼联的一名常规主力。然而，由于感染了新冠病毒，这位英格兰国脚在新赛季开始的时候是否能上场仍是个疑问。

消息称德赫亚新赛季将失去主力位置，他在上赛季在欧联杯决赛中表现糟糕，但索尔斯克亚在联赛首轮对阵利兹联的比赛中可能不得不使用这位西班牙门将。

汤姆-希顿也是索帅的一个选择，35岁的希顿在今年六月份离开阿斯顿维拉后又回到了老特拉福德。