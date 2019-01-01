加速引进德里赫特 尤文愿提供1500万年薪合同

为了引进这位未来的世界第一中卫，尤文图斯正在加快自己的步伐，甚至提出了一份总额达到了1500万欧元的超级合同。

根据够力足球意大利站的尤文图斯跟队记者Romeo Agresti的最新报道，为了确保球队能够击败巴黎圣日耳曼、巴萨等队成功签下阿贾克斯中卫德里赫特，斑马军团在过去数小时内正加速这一交易，并向球员开出了一份难以拒绝的超级合同。

根据他的说法，尤文图斯在过去数小时内，与球员经纪人拉伊奥拉以及阿贾克斯频繁联系，基本已经扫除了引进这位荷兰中卫的所有障碍。

尤文图斯体育体育总监帕拉蒂奇非常清楚这位年轻荷兰中能够为球队带来些什么，也为推动这一交易做出了诸多努力。从现在的情况来看，尤文图斯目前已完成了绝大部分工作，球员本人已口头同意加盟，而7000万欧元的转会费也足以说服阿贾克斯放人。

至于球员本人，斑马军团决定大幅度提高德里赫特的个人待遇，甚至向其提供了一份包含奖金在内的1500万欧元合同，这也意味着荷兰中卫可能会成为C罗之外的最高薪球员。

总而言之，尤文图斯正尽一切努力将德里赫特带至都灵城，高昂的费用并没有动摇他们的决心，因此他们始终没有退出这场争夺战。

尽管如此，尤文图斯也不能在中场就“开香槟”庆祝，因为巴黎圣日耳曼并没有放弃对球员的追求，新任体育总监莱昂纳多依旧在推动球员的转会，目前球员的未来很大一部分将取决于拉伊奥拉，这位经纪人巨鳄将与德里赫特一起做出最终决定。

尤文图斯新帅萨里目前正处于幸福的烦恼中，在已经官宣了拉姆塞之后，斑马军团似乎还有着一箩筐的补强计划，德里赫特、拉比奥的加盟似乎都只剩一步之遥。