加纳、莱维特和其他曼联年轻球员有望在下赛季加入一线队

随着红魔U23球员赛季的结束，他们的教练伍德挑选出了他认为可以进行下一步的球员。

至少现在，伍德开始为他执教的第二个赛季做计划时，一切又回到了画板上，不过他还需要等待，看看哪些球员会被租借出去，哪些会被提升到一线队。

“我们经常与一线队的工作人员讨论球员的上场和下场，我们的计划是什么，以及我们如何改进某些球员，”伍德补充道。

“在租借的情况下，下个赛季俱乐部不会有太大的变动，但是我们会坐下来讨论谁会从转会中受益，以及转会到哪里，并为每个球员制定出一条道路。”

其他球队

“每个人都明白我们的主要目标是让球员进入一线队。所以，我会继续为下个赛季做准备，当我们得到回归的许可时，我们就可以开始了。”

曼联在培养本土人才方面有着悠久的历史。好消息是曼联U23主教练伍德相信在未来的12个月里会有更多的年轻人进入一线队。

“他们中的很多人已经在他们的发展中取得了显著的进步，他们现在已经为下一个阶段做好了准备。”伍德告诉够力足球：“我认为这里面也有一些被忽视的天赋。“

“吉米·加纳进了很多球，他在比赛中增加了额外的进攻优势，这太棒了。迪伦·莱维特拥有梦幻般的视野、创造力和广泛的传球能力，他在欧罗巴联赛对阵阿斯塔纳的比赛中就展现了这一点。”

“然后是本赛季表现出色的伊森·加尔布雷斯，还有迪肖恩·伯纳德和泰登·蒙吉。有五、六个人做得非常好，其中一些人已经开始崭露头角。我们将继续推动这些球员，努力让他们进入一线队。”

当然，由于新冠肺炎疫情的爆发，曼联还在等待是否能升级到U23足球最高级别。伍德的球队在英超预备队第二级别联赛中排名第二——这个位置通常可以确保升级资格。

然而，曼联也仅仅落后西汉姆3分，而且少赛一场，这让伍德和他的球员们更加沮丧。

“从一开始，我们的目标就不仅仅是升级；这是为了让球员尽可能地接近一线队，让我们的球队尽可能地接近曼联的风格。”他解释说。

“随着赛季的进行，我们做得很好，真的追近了西汉姆。一到二月份，我们就开始考虑升级了。小伙子们很有信心能追上西汉姆，而且他们能自动升级。我相信他们也能做到。”

“这个赛季以这样的方式结束是令人失望的，现在，我们还不确定会发生什么。但无论结果如何，仍然有很多值得骄傲的地方。”

伍德很高兴看到曼联在预备队联赛有升级的机会。

“对我来说，这个赛季的发展是巨大的。”他承认：“学习经验和决策——这都是作为教练的一部分，最终，你会为你的球员做出正确的决定来帮助他们进步。”

“我认为我的职业生涯塑造了我作为一名教练的形象，当我回顾我在英格兰低级别联赛所效力的球队时，我并没有学到太多东西。打4-4-2是如此的死板，球队都在打长传，直传，抢第二落点，主教练们都乐于在定位球上保持控球和得分。”

“我想出国的原因之一就是我不喜欢这样踢球。这确实使我受益，我学到了很多。”

“我们想要控制控球权，成为一支快速进攻的球队，能够快速突破，创造机会并得分，同时拥有强大的防守——这就是我们所做的。”

“这个赛季进行得很顺利，小伙子们踢得很好，他们受到了挑战，我们已经尽我们所能去推动他们。”

“我喜欢和球员们一起工作，他们刻苦训练，互相督促，我为他们按照我们希望的方式踢球而感到骄傲。”

至少现在，伍德开始为他执教的第二个赛季做计划时，一切又回到了战术上，不过他还需要等待，看看哪些球员会被租借出去，哪些会被提升到一线队。

“我们经常与一线队的工作人员讨论球员的起伏，我们的计划是什么，以及我们如何改进某些球员。”伍德补充道：“在租借的情况下，下个赛季俱乐部不会有太大的变动，但是我们会坐下来讨论谁会从转会中受益，以及转会到哪里，并为每个球员制定出一条道路。”

“每个人都明白我们的主要目标是让球员进入一线队。所以，我会继续为下个赛季做准备，当我们得到回归的许可时，我们就可以开始了。”