加盟尤文首个奖杯 C罗保持非凡的决赛纪录

尤文图斯前锋在周三的沙特阿拉伯战胜AC米兰的比赛中打进了全场唯一进球。

在周三意大利超级杯战胜AC米兰的比赛中，尤文图斯球星C罗攻入了全场唯一进球，延续了他在决赛中的火热状态。

葡萄牙球星C罗在第61分钟的头球攻门帮助球队在沙特阿拉伯吉达以1:0获胜，这是他在斑马军团获得的首个奖杯，同时这是尤文自2007年以来在超级杯决赛中进球最少的一次。

这粒进球意味着C罗在过去的7场决赛中已经进了8球。

这位33岁的球员是皇马连续赢得三届欧冠联赛冠军的重要组成部分，在过去三个赛季皇马三次夺冠的决赛中，他一共进了两球。

除了这三次欧冠决赛，C罗还在2017年西班牙超级杯对阵巴塞罗那的比赛中进球，并在两届世俱杯决赛中合计攻入4球:包括2016年对阵鹿岛鹿角、2017年对阵格雷米奥。

周三超级杯的胜利延续了C罗在效力尤文首个赛季的强势表现，这位前锋在斑马军团的各项赛事中攻进了16球。

阿莱格里在接受采访时称赞了这位葡萄牙人，并表示正是他关键进球的能力，这支意大利冠军球队才会将其签下。

“我们签下了C罗，是因为他很果断，能进关键球。”

“他进了一个漂亮球，跑位很出色，而整个球队的表现也很好。”

“比赛里面出现很多反击——我们本应该有更多像迪巴拉被判进球无效那次的跑动。”

“相反，我们一直在尝试快速跑位，这给了米兰一些反击的机会，迫使我们全力回防。”

本来尤文图斯和AC米兰各赢得过7次意大利超级杯冠军，并列第一。而现在尤文在赢得第8个冠军后，独占第一的宝座。

对米兰来说，他们已经三场比赛没有取得进球了，本赛季他们在所有比赛中击中门框的次数达到了10次。

此外，凯西的红牌使得红黑军团在2018-2019赛季的红牌数已经达到五张，其中两张是在对阵尤文时被出示的。

斑马军团将在周一与切沃的比赛中继续他们对意甲八连冠的追逐。