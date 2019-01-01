加盟大巴黎为了冠军 伊卡尔迪：在国米从未赢过

阿根廷前锋谈到了他转会到法国豪门的事，他说他相信是时候在最高水平的比赛中竞争了。

伊卡尔迪说他离开国米去了法甲冠军巴黎圣日耳曼是因为相信他的职业生涯已经到了一个需要赢得奖杯的阶段。

伊卡尔迪以赛季租借的形式加盟巴黎圣日耳曼，据报道，这家法国豪门拥有以6500万欧元(5900万英镑/ 7100万美元)买断这名前锋的选择权。

这名26岁的球员于2013年从桑普多利亚加盟国米，在意甲联赛中打入111粒进球，并在各项赛事中打入124粒进球，成为蓝黑军团历史上进球第8多的前锋。

上赛季被剥夺国米队长袖标的伊卡尔迪在前切尔西主帅孔蒂接任主教练后被封杀，他说现在是离开圣西罗的时候了。

“我来这里是为了踢球，”伊卡迪告诉Canal+。“如果你带着购买的选择权来到这里，你就知道球员必须尽自己最大的努力来确保俱乐部会决定直接买下他。明年夏天我们将拭目以待。”

“那是我在国际米兰的第七年，我的梦想是和国际米兰一起踢欧冠，就像我上个赛季做的那样，但是我们从来没有赢得过任何东西。”

“我想是时候去一家获胜的俱乐部了，一家可以挑战并赢得冠军的俱乐部。是时候让我开始赢得荣誉了。”

“事实上，巴黎圣日耳曼是一支充满冠军的球队，这就是我想要的。”

伊卡尔迪的处子秀是在9月14日巴黎圣日耳曼1-0战胜斯特拉斯堡的比赛中完成的，之后他又在上周的欧冠决赛中以3-0大胜皇家马德里的比赛中首发出场。那场比赛中，迪马利亚攻入两球，穆尼耶在比赛结束前的最后时刻攻入一球。

然而，这位阿根廷国脚错过了周日对阵法甲劲敌里昂的比赛。

巴黎圣日耳曼的下一个目标是周三兰斯的来访，随着赛季的继续，伊尔卡迪希望能够为球队贡献自己的一份力量。

“人们叫我禁区‘杀手’。我时刻准备着进球，”伊卡迪补充道。“自从我在罗萨里奥的处子秀以来，我的目标和痴迷就是进球。”