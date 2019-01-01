加比球：人人都愿为利物浦效力 盼与菲尔米诺合作

这位23岁的巴西前锋在桑托斯和弗拉门戈效力了两年之后，成为了世界足坛最抢手的前锋之一。

弗拉门戈和巴西前锋加布里埃尔·巴博萨说他很想在英超踢球——最好是和罗伯托·菲尔米诺一起在利物浦踢球。

23岁的加布里埃尔本赛季在40场俱乐部比赛中打进34球，赢得了巴西甲级联赛和南美解放者杯的双冠王。

加布里埃尔仍然为国际米兰所有，一旦他的租借合同在今年年底到期，他就不太可能回到弗拉门戈，而且他似乎已经把目光投向了安菲尔德，并且和他非常尊重的前锋进行了合作。

“菲尔米诺很棒，我真的很崇拜他。”他告诉《太阳报》：“多年来，他在欧洲一直很成功。他是一个强有力的前锋，他对巴西来说是出色的。他是我敬仰的榜样。和他一起踢是一件很愉快的事。也许我们可以在未来为巴西而战，而利物浦是每个人都想为之效力的球队。”

弗拉门戈目前正在为俱乐部世界杯做准备，他们有望在那里迎战欧洲冠军联赛冠军利物浦。

过去六届世界杯冠军都是欧洲冠军，其中一半决赛是对阵解放者杯冠军。

“现在很难谈论这个问题，”加布里埃尔补充道：“我的注意力完全集中在俱乐部世界杯上。我非常喜欢英超联赛。它结合了技术、力量和速度。我总是关注巴西的比赛。”

“这真的是一个我喜欢踢球的地方。这是世界上最好的联赛之一。每个球员都梦想成为冠军，成为英超冠军将是难以置信的。但我与国际米兰和弗拉门戈的合同到2019年底仍然有效。”

在2016年从桑托斯加盟国米，并被吹捧为巴西足球的下一个新星之后，他在第一个赛季只打进了一个联赛进球，而在第二年被租借到本菲卡的时候一个球也没有打进。

现在，他已经有了两个令人惊叹的赛季和一次国家队比赛的机会，他相信自己是一个更好的球员，同时他也准备好了从南美转会到欧洲。

“现在是不同的时代。”他说：“我去欧洲的时候很年轻，有很多东西要学。现在我发现自己更有经验、更成熟了，生活在我生命中最好的阶段——2019年是神奇的一年。我感觉自己像个新球员。”

“对于所有在巴西脱颖而出的球员来说，欧洲是一个很自然的地方，但事情并没有像我第一次旅行时想象的那样。适应从来都不容易，尽管我和家人在那里。这是一种新的文化，一个新的国家，一种新的比赛方式。所有这一切，不管你喜不喜欢，最后都会把你弄得一团糟。”

“但我不后悔去。我在困难面前从不低头，总是尽我所能去做最好的工作，因为我相信自己的潜力，知道自己可以学到多少，可以提高多少。”