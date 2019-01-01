加斯科因：现代足球太多机器人 而麦迪逊充满创造力

这位前英格兰国脚担心现代球员正在失去他们的创造力。

保罗·加斯科因曾因其在场上和场下古怪的天性而闻名，他担心太多的球员正在变成机器人。

这位前纽卡斯尔和托特纳姆热刺的中场球员认为，现代足球的压力正在剥夺球员恰当表达自己的机会。

在担心球员发展状况的同时，加斯科因特别指出莱斯特城中场詹姆斯·麦迪逊和英格兰主帅加雷斯·索斯盖特试图逆潮流而动。

在格拉斯哥举行的超级体育发布会上，加斯科因说:“机器人太多了，这是肯定的，因为球员和教练承受着巨大的压力，他们害怕输掉比赛。”

“我总是说，不断尝试，最终总会成功的。但他们不敢尝试。我不知道这些教练对我们的年轻球员做了什么，我真的不知道，因为我们没有很多像麦迪逊这样的球员。他想在球上，他是创造性的，他带动人们。当我在看比赛的时候，我在莱斯特经常看到他这样做。索斯盖特做了一件伟大的工作，让他们踢出了出色的足球。他们只是错过了中场的一些创造性的东西，去尝试别人的意愿。试试吧。”

22岁的麦迪逊还没有为三狮军团效力，但已经为英格兰U21国家队效力过几次。

在蓝狐度过了一个良好的赛季开局后，莱斯特城主帅布兰登·罗杰斯支持这名攻击型中场在未来被征召。

罗杰斯最近说:“如果你看的是有天赋的球员，那些渴望得到训练的球员，他就属于那种类型。英格兰有很多非常有天赋的球员。然而，加雷斯（索斯盖特）肯定会看到他的比赛的，以及看到他如何有一个真正的天赋来成功。很多球员说他们想成为最好的自己，但是他们在训练中总是最后一个来，第一个走人。所以他们想要的并不是付出努力就能得到的。他是一个付出努力的人。每个人都在谈论他的定位球，但这并非偶然。每一天他都会花额外的时间在它们身上，他的传球质量是惊人的。当他投入工作时，他有信心。”