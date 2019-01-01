加斯科因：热刺无法阻挡曼城第三次联赛夺冠

曾经在北伦敦出场超过100次的52岁的前球员认为波切蒂诺的球队不可能在整个赛季都保持这样的速度。

托特纳姆热刺传奇球星保罗·加斯科因表示，没有一家俱乐部能够凭借他们的实力阻止曼城连续第三次获得英超冠军。

本月早些时候，热刺在北伦敦以2:2战平瓜迪奥拉的球队，但加斯科因表示，在本赛季的比赛中，曼城这支令人生畏的球队将再次赢得冠军。

虽然他支持老东家的青训前景在需要的时候闪耀光芒，但这位前英格兰国脚认为热刺球星的受伤可能会让他们退出冠军争夺。

“我在热刺的青训学院看到了一些球员，他们有一些令人难以置信的球员。”他说。

“但最大的问题是，如果哈利·凯恩受伤了怎么办？谁来代替他？”

“曼城有很多球员来替换场上的每个位置。托特纳姆没有。波切蒂诺需要在下一个窗口再次购买并引进几名球员。”

热刺以战胜阿斯顿维拉和战平曼城开始了新赛季，但上周末在主场输给纽卡斯尔的比赛给波切蒂诺的球队敲响了警钟。

回到上个赛季，他们在最去的10场联赛中已经输掉了5场，在周日的北伦敦德比之前他们面临着一些压力。

利物浦是本赛季迄今为止唯一一支赢得三场比赛的球队，尽管加斯科因承认克洛普的球队可以带来挑战，但他认为曼城已经做好准备拿下三冠王。

“利物浦看起来也很强大，但我认为没有人能阻止曼城，”他说。“他们只会继续购买，这相当可怕。

“我想会是曼城，利物浦，热刺和曼联。我认为阿森纳也踢得很好。”

去年，由于中场核心费尔南蒂尼奥在赛季中期受伤，曼城在他缺席的情况下分别输给了水晶宫和莱斯特城。

随着新签下的罗德里的到来，曼城似乎找到了一个更有能力的长期替代者，呼应了加斯科因的观点。

与此同时，由于热刺和早期领头羊利物浦之间已经拉开了5分的差距，波切蒂诺的球队必须在接下来的几周内找到阻止联赛排名下滑的方法，否则他们可能会在冠军争夺战正式开始之前就发现自己已经出局。