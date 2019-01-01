加斯科因出庭 举止“惊慌失措”否认性骚扰指控

前英格兰国脚已经出现在蒂赛德刑事法庭并被告知他将在10月份接受审判。

前英格兰国脚保罗·加斯科因否认在火车上性侵一名女子的指控，并坚称自己“没有做错任何事”。

这名51岁的男子周二出现在蒂赛德刑事法庭。

在10分钟的听证会上，他重申了自己对抚摸这一性侵犯指控的无罪抗辩。

加斯科因被控于2018年8月在从约克开往达勒姆的火车上未经同意亲吻一名女子。

去年12月在彼得利地方法院出庭时他选择接受面对陪审团，因此此案将于今年10月受审。

在最近的一次公开露面中，加斯科因在大喊“先生，法官大人”后，被法官警告保持安静。

他后来说他“担心得要命”，“害怕”，“累了”。

当被问及他的国籍时，他回答说：“英格兰，新教。”

加斯科因被米德尔斯堡的特委法官西蒙·伯恩-阿顿无条件保释，并建议他必须出席10月14日开始的审判。

他说：“我愿意，大人。我等不了了。”

“我没做错什么。”

事件发生时，加斯科因被英国交通警察逮捕，并于2018年11月被起诉。

不久之后，他在推特上为自己的行为辩护，并发布了一系列帖子，随后这些帖子被删除。

他的律师、王室法律顾问米歇尔•希利（Michelle Heeley QC）表示，一些品格证人将提供证据，证明“他有以非性方式亲吻他人的倾向”。

2004年，加斯科因从2004年开始职业生涯，从他的家乡纽卡斯尔到托特纳姆、拉齐奥、流浪者、米德尔斯堡、埃弗顿和伯恩利，并为国家队出场57次。

他还曾在中国甘肃天马和非联赛球队波士顿联队短暂效力。