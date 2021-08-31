加拉格：我正在科尔和维埃拉手下学习 但我也想像兰帕德那样进球

这位被外租到水晶宫的切尔西中场，正在从历史上最好的中场球员之一手下学习

康纳-加拉格希望加强自己的领导力和进球能力，这样他就能更接近自己的偶像兰帕德。

今夏，水晶宫击败利兹联和纽卡斯尔，从切尔西租借签下了加拉格，租期一个赛季。现在加拉格在英格兰U21国家队集训，他将从阿什利-科尔手下学习，但他表示切尔西传奇中场兰帕德才是自己的偶像。

加拉格说道：“作为一名切尔西球迷，兰帕德是我一直敬仰的人。他进球和助攻的数量对于一个中场球员来说简直是疯狂。”

“他的数据令人难以置信，我也想成为一名中场得分手，但还有很多工作要做。那天我进了几个球，这给了我信心。”

关于科尔，他补充道：“我还没有和他一起训练过，但我在切尔西的训练场上见过他。我很高兴能和他一起工作。作为一个切尔西球迷，我很尊敬他。”

“他是世界上最好的左后卫。他可以教会我很多东西——他看起来是一个顶级球员，也是一个顶级教练。”

在由于没有资格参加对母队的比赛而错过了水晶宫新赛季的第一场比赛后，21岁的加拉格已经对球队产生了巨大的影响。

他在球队的其他三场比赛中都首发出场，在上一场对西汉姆的比赛中，他攻入了两个精彩的进球，赢得了全场最佳。

加拉格说他看了他的新教练维埃拉的老视频，维埃拉是英超历史上最好的球员之一，有着丰富的成功经验。

当被问到自己是否看过维埃拉和曼联队长罗伊-基恩的场上恩怨时，加拉格说道：“我见过几次，是的，当时我还太小，不能观看他的比赛，但我看过他的视频。我见过他从球员身边跑过，用身体碾压对手。

“我对他想要踢球的方式，他作为一个人和教练的工作方式感到非常兴奋。”

“我不是一个在球场上交流或叫喊的领袖。”

“说实话，当我在球场上时，我呼吸很沉重，以至于不能说话。但我认为就我踢球的方式而言，我想通过努力工作、积极进取和帮助周围的人来领导球队。”

“我愿意认为我是一名领袖，是的。”