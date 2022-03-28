加拉格尔首次为英格兰首发 证明自己该如何融入图赫尔的切尔西体系

周六晚上，切尔西将密切关注外租球员康纳-加拉格尔的英格兰国家队首次首发的表现。

整个赛季，加拉格尔在水晶宫表现出色，这位22岁的切尔西青训毕业生已经赢得了U21国家队晋升至成年国家队的机会。

在水晶宫，加拉格尔在主帅维埃拉的4-3-3体系中扮演后腰。而在英格兰队，他有机会向图赫尔展示他在蓝军的阵型中可能是什么样的表现。

与图赫尔一样，索斯盖特以三中卫为主要体系，并在周六选择了3-5-2阵型。

加拉格尔在三中场的右侧，与乔丹-亨德森和梅森-芒特搭档。

在他前面有菲尔-福登和哈里-凯恩两名前锋，在战术布置中，加拉格尔有加入进攻的许可。14分钟后，他一次冲刺后的弧线球射门被挡出底线。

恩博洛的头球让主场作战的英格兰暂时落后，但加拉格尔参与了球队扳平比分的一球，在球队高位逼抢时占据了一个很好的位置。

球落到他的脚下，他为卢克-肖送出助攻，帮助后者扳平比分。

中场休息后，加拉格尔差点再送出一个助攻，但哈里-凯恩的射门被门将约纳斯-奥姆林救下。

加拉格尔在第60分钟被德克兰-赖斯换下，但得到了索斯盖特的拥抱，索斯盖特关注的是在英超关键阶段管理好各队球员的出场时间。

索斯盖特赛后说道："康纳是一个以他的能量和侵略性来感染人的球员，我认为他有几次可以把球处理得更好。”

"我认为他在下半场为哈里-凯恩送出了一个美妙的传球，这是很长一段时间以来，我们第一次在没有赖斯或菲利普斯的情况下开场，从防守的稳固性和球队的平衡性来看，这很重要。"

在他下场的时候，加拉格尔已经赢回了6次控球权——其中4次在对方半场——这比他的任何队友都要多，他也是所有英格兰球员中贡献最多铲抢和解围的。

凯恩在第79分钟点射破门锁定胜局，三狮军团在当晚以2-1获胜。

加拉格尔本赛季为俱乐部打进8球并有5次助攻，他首次在国际赛场上以8号位的身份展示了自己的最佳角色，这个角色使他能够将自己的能量充分展示出来。

"我今天扮演的角色与我整个赛季所扮演的角色非常相似。我认为主帅是故意这样做的。”加拉格尔赛后在温布利说道。"我感觉很舒服，我今天踢得很开心。”

"与亨德森并肩作战的感觉很好——他显然是一位伟大的领袖，他一直在和我交谈，给了我那种许可，让我去向前推进，在我可以的时候进行包夹和逼抢。这绝对适合我。”

"我感觉很好，这是我第一次在温布利球场比赛。在所有这些球迷面前踢球是一个巨大的喜悦，我的父母也在看，这很好。"

当被够力足球问及他进入世界杯阵容的前景时，他补充道："当然，这将会很棒，但这仍然是几个月后的事情。”

"我需要专注于我的足球，并在每场比赛中发挥出自己的水平。希望如果我做得足够好，给主帅留下足够深刻的印象，那么我将得到参加世界杯的机会。"

正是这种旺盛的精力让这位年轻的中场球员成为一个进球威胁，因为他有能力通过强大的奔跑能力一次又一次地到达对方禁区。

"水晶宫是一个真正的家庭，人们经常想帮助你，维埃拉对我们两个人都很好。"加拉格尔英格兰队友马克-盖伊在开球前告诉天空体育。

"他们给了我们很多责任，但帮助我们发展我们的比赛，并向前推进，以帮助球队。"

由于图赫尔经常喜欢在3-4-3阵型中使用两名后腰，放弃芒特或使用坎特或科瓦契奇作为另一名8号球员，可以让他在加拉格尔的参与下复制这一战术体系。

事实上，图赫尔和切尔西的每个人都对加拉格尔外租到水晶宫的表现和成长进度感到满意。

蓝军已经告诉有意签下这名中场球员的俱乐部，他们不会进入任何谈判，5000万英镑的标价几乎让世界足球的每家俱乐部都不愿意签下他。

图赫尔热衷于在夏天召回这位充满活力的中场球员，以增加自己可用的选择，毕竟若日尼奥的合同只剩一年，而且还与尤文图斯传出了绯闻。

尽管合同中有价值3000万英镑的买断条款，但萨乌尔更可能在本赛季结束后返回马竞。

这为加拉格尔在斯坦福桥留下了一些空间，去年夏天，尽管图赫尔很乐意把他留在身边，但他还是推动了自己到水晶宫的租借。

除了尝试进入英格兰2022年卡塔尔世界杯阵容名单之外，加拉格尔还能提前让图赫尔看到下赛季可能出现的画面。