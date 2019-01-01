加拉塔萨雷领先签下自由球员巴贝尔

自从离开富勒姆后，作为一名自由球员，巴贝尔已经有了很多球队的接触，但是加拉塔萨雷的报价对他很有吸引力。

巴贝尔承认离开富勒姆后很想加盟加拉塔萨雷。

由于富勒姆在英超降级后没有继续与其续约，荷兰国脚正在寻找一家新俱乐部。

32岁的他与回归土超联系紧密，他在2016-17赛季随贝西克塔斯一起夺得联赛冠军。

看来巴贝尔已经准备好回到这个国家，对加入他以前俱乐部的主要竞争对手没有任何问题，尽管他说他的未来还没有决定。

“他们现在的报价是最好的。我不必对此保密，”当被问及有关他与土耳其冠军的传闻时，他说。

“但是我们也在和其他俱乐部进行讨论。

“这不是我在足球或我自己的职业生涯中第一次出现与预期不同的情况，所以我只能拭目以待。”

无论目的地是哪里，巴贝尔都将加盟他的八家俱乐部，这将是他职业生涯中第五次为了自由转会而更换球队。

去年12月离开贝西克塔斯，今年1月以短期合同加盟富勒姆。

这位边锋留着鲜艳的发型，在为富勒姆队出场的16场联赛中打入5球，尽管他没能阻止他们在仅仅离开一个赛季后重返冠军联赛。

在经过一个夏天的巨额开支后，一大笔工资账单意味着富勒姆不得不在他们回归英格兰二线之前削减开支，而巴别塔也不太可能留在西伦敦。

这位前利物浦的边锋在2007年7月到2011年1月期间为安菲尔德俱乐部打进22球，在他职业生涯早期为卡西姆帕萨效力了三个赛季后，他非常喜欢土耳其。

在年初接受《卫报》采访时，巴贝尔承认“由于很多不同的原因，我没有发挥我的潜力。”

土耳其似乎为他提供了一个安全的避风港。他在土耳其顶级联赛中攻入36粒进球，加拉塔萨雷看来将成为他的天赋和素质的下一个受益者。