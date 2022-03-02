加布里埃尔-维多维奇：这位拜仁天才小将给纳帅留下深刻印象 即将完成首秀

尽管拜仁取得了所有的成功，但十多年来，球迷一直渴望球队能培养出一名出色的本土球员，并在一线队打上他们的烙印。

自从托马斯-穆勒和大卫-阿拉巴在2000年代末取得突破以来，还没有一个真正的拜仁青训毕业生在安联球场取得成功。

当然，穆西亚拉正在继续掀起波澜，但这位19岁的球员在被召入成年队之前只为俱乐部效力了一年，他的大部分青训教育是在切尔西进行的。

然而，有迹象表明，随着纳格尔斯曼在未来几个赛季中监督球队的代际更换，一些有天赋的青少年即将开始发挥他们的作用。

16岁的保罗-万纳在一月份首次亮相后已经成为俱乐部历史上最年轻的登场球员，而且他不是唯一一个在纳格尔斯曼手下定期参与一线队训练的年轻人。

加布里埃尔-维多维奇可能仍在等待他的一线队首秀，但球迷们很高兴看到这位前锋在2月份签署了一份为期两年的新合同，以及他所展现出来的潜力。

自从加入拜仁U14梯队以来，这位18岁的球员在欧冠16强对阵萨尔茨堡红牛的比赛中首次入选纳格尔斯曼的比赛日名单，并被认为有一个光明的未来。

"加布里埃尔-维多维奇是一个在技术上非常有天赋的球员，并能从空隙中创造出巨大的进球威胁，"拜仁体育总监萨利哈米季奇在维多维奇续约后说道。

"他已经和我们在一起六年了，在拜仁青训营接受了出色的训练，应该和我们的职业球员一起迈出下一步。"

鉴于拜仁当初花了很大力气才说服维多维奇的家人让他加入俱乐部，因此拜仁对维多维奇的信任并不令人惊讶。

维多维奇的父亲佐兰是他儿子在巴伐利亚州奥格斯堡的第一个教练，据够力足球了解，他在2009年曾拒绝拜仁对维多维奇的邀请。

直到三年后，在拜仁再次邀请下，佐兰才最终松口，经过几年的训练，维多维奇在2016年与俱乐部正式签约。

"维多维奇来自一个良好的家庭，”在拜仁执教过维多维奇五年的约亨-绍尔向够力足球说道。"他成长得很好，很有礼貌，而且还带着某种谦逊，同时不缺乏自信。”

"他是一个优秀的足球运动员，一直在不断成长。在身体方面，他通常是同年龄段中最年轻的球员之一，这意味着他很早就学会了如何对抗身体更强壮的对手。"

毫无疑问，维多维奇从他的偶像梅西和莫德里奇那里得到了灵感，当他在2021年季前赛期间首次被召入一线队训练时，这也使他处于有利地位。

虽然他给纳格尔斯曼留下了深刻的印象，但拜仁进攻端的位置竞争激烈，他被安排在预备队，在德国足球的第四级别联赛中进行比赛。

然而，维多维奇已经茁壮成长，在20场联赛中打进12球，并有7次助攻，现在纳格尔斯曼考虑将他永久提拔到一线队。

维多维奇本可能在12月被召入一线队，当时俱乐部计划征召他参加对阵多特蒙德的德比战，但大腿受伤使他无法出场。

维多维奇既可以担任进攻型中场，也可以担任中锋，他的盘带和射门是最吸引人的地方。

绍尔说道："维多维奇拥有出色的技术和很高的球商。他总是在带球时做出令人惊讶的动作。”

"他在自己进球，或创造危险局面和创造进球时也非常高效和危险。本赛季至今，所有这些技能都使他脱颖而出。"

这些特点，再加上他本赛季的进攻输出，意味着在维多维奇的合同在今年年初进入最后18个月时，来自德甲和德乙的一些俱乐部都对他表现出了兴趣，而在他的未来最终确定之前，甚至巴塞罗那也在关注他。

"我很高兴俱乐部对我的信任，我想感谢到目前为止支持我的拜仁的每一个人，"这位克罗地亚U21国脚在签署新合同时说道。"我知道这只是一小步，但我将尽一切努力，希望在未来很长一段时间内为拜仁效力。"

一位拜仁传奇人物希望维多维奇能够兑现这个承诺。

"从第四级联赛到德甲，这是一个很大的飞跃，但俱乐部需要树立一个榜样，说明青训球员的晋升途径是存在的，"前德国队和拜仁队长马特乌斯告诉够力足球。"维多维奇是一个能够迈出这一步的球员，然后开始在顶级水平赛事中产生作用。"

如果他做到了，那么拜仁球迷对本土超级明星的漫长等待可能就要结束了。