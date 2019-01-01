加布里埃尔·马蒂内利——喜欢C罗的阿森纳天才

这名18岁的巴西前锋曾在巴塞罗那接受过训练，但现在已经在酋长球场找到了家。

早在7月初，阿森纳就确认了对加布里埃尔·马蒂内利的收购——就在两个多月前，够力足球透露巴西人将来到酋长球场。

枪手为这名18岁的前锋支付了600万英镑(770万美元)，他已经和北伦敦俱乐部签订了一份“长期”合同。

作为巴西足球新星之一，马蒂内利在伊图亚诺的职业生涯有着良好的开端。在2015年加盟伊图亚诺之前，马蒂内利从九岁起就在科林蒂安五人足球队效力。两年后，他签署了第一份职业合同。

他在2018年3月完成了自己的处子秀，在对阵席瑞拉的比赛中替补出场，时年仅16岁零9个月，成为伊图亚诺本世纪最年轻的处子秀球员。

他的第一个成年队进球也是在2018年9月对阵席瑞拉的比赛中打进的，在2019年圣保罗州锦标赛之前，他被永久提升为一线队球员。

伊图亚诺进入四分之一决赛，马蒂内利作为俱乐部的头号射手结束了比赛，在进入八强的过程中，他六次破门得分。比赛结束后，马蒂内利被评为最佳新人和地区年度最佳球员，并入选最佳阵容。

尽管阿森纳似乎与此类赛事相去甚远，但马蒂内利已经为欧洲顶级俱乐部所熟知有一段时间了，他还曾为曼联试训过。

皇家马德里和巴塞罗那也在关注他——后者邀请这名年轻前锋到西班牙和他们一起训练。

“这是我在足球生涯中最好的经历之一。”马蒂内利说：“作为世界上最大的俱乐部之一，我的训练水平非常高，这让我在足球上成长了很多。”

阿森纳相信马蒂内利有潜力进入顶级联赛，国际招聘主管弗朗西斯·卡吉高是这笔交易的幕后推手。

一位消息人士向够力足球证实，枪手在过去的几个月里对马蒂内利进行了广泛的观察，他们在巴西观看了他的比赛，同时还通过视频分析从伦敦科尔尼收集了他的详细数据。

卡吉高以他在南美的强大人脉而闻名——在完成转会之前，他曾多次亲自前往巴西观看这位天才前锋的比赛。

在他的原始属性方面，马蒂内利是一个快速的前锋，他可以在锋线上跑动，即使是作为中锋。

但他最喜欢的角色是左路的边路，在那里他喜欢切入右脚射门或者为前锋创造机会。

在描述自己时，这位少年说:“我打前锋，但不一定是前锋。我认为自己有更现代的风格，充满速度和无球跑动。我真的很喜欢克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，因为我也不喜欢背对防守球员持球，就像以前的前锋那样。但如果我必须这么做，我也知道该怎么做。”

正如他的纪录所显示的那样，这名少年有一双进球的眼睛，他知道阿森纳对他在球上表现出的镇定印象深刻，尤其是对他这个年龄和经验的球员。

他是一名带球的球员，这是阿森纳在夏季初缺少的，同时他的活力水平也吸引了俱乐部的目光，他在球场上上下移动的能力尤其令人印象深刻。

尽管马蒂内利的左脚很好，但这仍然是他需要改进的地方。他更喜欢从右翼切入，这是防守队员都知道的。在他的左脚变得更强大之前，对方的边后卫总是希望把他带到他们认为他不那么有威胁的地方。

正如你对一个如此年轻的球员所期望的那样，他还没有完全发育成熟，所以在他刚加盟阿森纳的时候，英格兰足球的体能方面可能是个问题。很难预测一个从国外来到英格兰的球员会如何表现，因为你要考虑的变数太多了，尤其是当他们在这么年轻的年纪来到这里的时候。

但是阿森纳相信马蒂内利有能力达到顶峰，够力足球也了解到酋长球场对这位前锋的到来感到非常兴奋。

就他到目前为止的影响力而言，阿森纳在马蒂内利到来时就向他明确表示，他将有机会在季前赛为埃梅里的一线队争取一个位置。这和上个赛季贡多齐所面临的情况很相似，就像法国中场一样，马蒂内利抓住了这个机会。

他在美国的时候进过一球，不幸的是没能再进几球。他已经证明，尽管只有18岁，但他对自己的能力有真正的信心，并提供了真正的速度，这是阿森纳目前阵容所缺乏的。

如无意外，马蒂内利将经常出现在欧联杯小组赛和联赛杯的前几轮比赛中，而且有可能在英超联赛中担任替补。在他的祖国，这是一个很大的飞跃，但这已经超出了他的能力范围。