加图索:满意战平那不勒斯 皮亚特克未来会和库特罗内搭档

在战平那不勒斯之后，AC米兰主帅加图索接受了媒体采访，在此期间他谈到了小孔蒂、皮亚特克等球员。

经历一番激烈角逐后，坐镇圣西罗主场的AC米兰艰难逼平了在联赛积分榜上高居第二的那不勒斯。除了安切洛蒂重回圣西罗与昔日弟子对决外，刚刚高价转会而来的波兰锋霸皮亚特克也上演了自己的红黑首秀。

尽管只收获了一分，但AC米兰主帅加图索似乎并没有生气，依旧在赛后采访中赞扬了球队的表现。除此之外，这位有着“屠夫”之称的教练还回答了一些外界比较关心的事，比如帕奎塔为何被换下以及安德烈·孔蒂枯坐替补席等问题。

“那不勒斯是一支很棒的球队，总会让你保持警觉，特别是在今天，他们派出了自己所有的主力前锋。”

“我们在上半场踢的很棒，不过受限于体力，下半场有些疲于奔命。当然，我依旧很高兴，对球队能够拿到一分的结局。”

“如果我们能少犯些错误，就能创造出更多的破门机会。不过在这场比赛中，球队经常在进攻区域迷失方向，最后一脚处理球总是做不好，这真的很遗憾。球队上下目前正在针对这一问题进行大量训练。”

“怎么评价帕奎塔的表现？卢卡斯确实在比赛中犯了一个错误，但无法否认，他依旧是一位在比赛中完成了许多重要工作的球员。要知道在加盟新联赛之初就能踢好球并不容易，他的优秀表现确实有些让人难以置信。尽管在防守端的参与度并不高，不过他已经为球队贡献了很多。”

“有球迷嘘了恰尔汗奥卢？我有些听不懂那些针对他的嘘声，你可以看看他在比赛中的发展。当然，我的话不仅仅是对哈坎而言，也对所有米兰球员有效，你要知道，我们可是在与那不勒斯踢比赛。”

“凯西本场比赛的表现？如果弗兰克每赛季都能打进15球并在每场比赛中跑到15公里以上，那么他肯定会年年赢得金球奖。他在这场比赛中表现得不错，出现失误也是正常情况。至于在赛后有些一瘸一拐的问题，在我看来这只是有些疲劳，并没什么大碍。”

“安德烈·孔蒂为什么今天没能出场？安德烈今天本可不出现在替补席，因为他出现了肌肉问题。尽管如此，小伙子依旧咬紧牙关出现在了球场之上。但从尊重球员方面来看，其实更应该去讨论卡拉布里亚的表现。我们不应该每周都去讨论孔蒂的问题。”

“皮亚特克的表现？我喜欢他，我看到了他的求知欲。他观察着每个人，很热情，拥有极高的渴望和对米兰内洛的热爱。我和马尔蒂尼交流过他的事情，在我看来他有点像托马森（Jon Dahl Tomasson，在2002-2005赛季效力于米兰）。”

“我会再次使用双前锋吗？肯定的，未来我会让皮亚特克与库特罗内联袂首发出场，不过并非现在。我不喜欢看到球队的四人中场被压制，以至于只能站在本方后场，这样你会丧失很多球场区域的控制权。同时这还涉及到了球队阵型平衡的问题。”

“与那不勒斯的意大利杯比赛？当然, 我们会做出一些变化, 变化能够为球队带来动力。”

“皮亚特克是否会在那场比赛中出场？让我们等等看吧, 一些事情将会被改变。那不勒斯已经足够强大了, 我不想再让他们平添任何优势。 "

北京时间下周三，AC米兰与那不勒斯将再次在圣西罗球场一决雌雄，以决定哪支球队能够晋级到意大利杯的下一轮。