加图索怒抨冬窗卖人传言：球员不是圣诞礼物

当被问及他是否会被迫在一月份的时候放弃俱乐部的一些宝贵资产时，红黑军团的主帅被激怒了。

AC米兰主教练加图索猛烈抨击了有关俱乐部将被迫出售他们最好的球员以遵守财务公平规则的猜测。

米兰因为试图回到国内联赛的前列位置和欧洲足球赛场而在最近几年内一直出售阔绰，据报道，俱乐部已经因为违反FFP条例而被罚款。

然而，加图索坚持认为，他的球队将保留他们的关键球员，并对那些就有关事件提出质疑的记者们表示了抨击。

“你把他们打包送走。这是圣诞节，所以你要把它们包起来，放在树下。”他在周二与博洛尼亚的赛前新闻发布会上说。

“你写的关于转会市场和金融公平的所有事情都是俱乐部还没有处理过的事情。”

“没有人来告诉我‘我们会直接签他’或者‘我们不会直接签他’。这些只是我在媒体中听说过。”

“我知道我们有限制，我们不能在市场上做很多事情，但你一直说我们必须卖掉苏索， 卖掉伊瓜因。对我来说，情况并非如此。”

“我不只是为哈坎辩护，我为每个人辩护。我愿意为我的队员们跳进火坑里。所以当你跟我说这些的时候，它会激怒我就好像你攻击了我的孩子一样。”

其中，伊瓜因一直是谣言的主角，据传红黑军团可能无法在赛季结束后从尤文手中买断这位前锋。

这名前锋在最近6场比赛中没能取得进球，最后的进球还是发生在在10月28日。

“我已经和伊瓜因谈过了，他是第一个对这种情况感到失望的人。”加图索补充道。

“在他需要提供经验和个性的时候，他的进球就会随之而来。”

“在困难时期，首要任务不是进球，而是领导能力，即使有错误发生，他也需要带上队友一起表现。”

“他身边的闲言闲语将永远存在，我们无法控制一切，但我告诉他，每个人都很欣赏他，尽管他必须做得更多。”