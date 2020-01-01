加图索：库利巴利可以离队 不过前提是满足那不勒斯要价

这位意甲劲旅的主帅强调，俱乐部愿意卖掉库利巴利，不过前提是其他俱乐部满足俱乐部的高额要价。

那不勒斯主教练加图索表示，如果意甲劲旅无法收到满意的报价，卡里杜·库利巴利将会留在圣保罗球场。而根据够力足球此前的报道，曼城是对这位明星后卫最主要的追求者。

库利巴利一直与英超豪门曼城联系紧密，据说曼城已经准备好为这名塞内加尔国脚提出一份报价。

除了曼城，曼联和法甲冠军巴黎圣日尔曼也是他可能的下一站。

其他球队

不过，那不勒斯主帅加图索在接受天空体育采访时却表现出了相对强硬的态度：“我们对库利巴利有一个精确的要价，如果俱乐部没有收到满足条件的报价，那么他将不会离开。”

加图索的态度与那不勒斯主席德劳伦蒂斯近期接受采访时所表现出的东西总体上是相一致的，与此同时，他也承认由于违反承诺将若日尼奥卖给了切尔西，这让曼城对他存在一定程度的敌意。

“我们怎么能和曼城就出售库利巴利这一交易进行正常和冷静的谈判呢？”那不勒斯主席表示。

“因为两年前若日尼奥转会的事情，他们不会直接和我们谈。”

德劳伦蒂斯还告诉channel21：“如果转会市场允许，库利巴利和米利克都将离开圣保罗球场。”

“因此，如果转会市场允许我们出售这两名优秀的球员，我们也会知道如何去替换他们。如果没有合适的报价到来，我们将在明年再来讨论这一问题。”

加图索在周五4-0击败佩斯卡拉的友谊赛中谈到了米利克的未来——波兰国脚缺席了这场季前热身赛。

据报道，罗马是最有希望签下米利克的球队，他的合同将在2021年到期，而那不勒斯希望在此之前将其卖掉，以免在明夏人财两空。

除此之外，意甲冠军尤文图斯和托特纳姆热刺也与他有所传闻，加图索重申米利克必须离队，因为在对佩斯卡拉的比赛中进球的奥西姆和佩塔尼亚已经取代了他的位置。

加图索表示:“去年我们对待米利克的态度很清楚，我们告诉他必须续约，但他拒绝了，他知道我们对此的看法。”

“如果米利克没有找到另一家俱乐部，那对他来说将不是一件容易的事情，因为我们已经签下了另外两名前锋。那不勒斯已经没有他的容身之地了。”