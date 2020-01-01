隔靴搔痒 加图索：巴萨几乎没有骚扰到那不勒斯

加图索认为巴萨几乎没有伤害到那不勒斯，他们在圣保罗球场为一个“错误”付出了代价。

根据加图索的说法，巴塞罗那“几乎没有骚扰到那不勒斯”，加图索赞扬了他的球队在周二欧冠1-1战平巴萨的表现。

那不勒斯的防守很有章法，但不幸的是他们并没有从这场比赛中得到更多的东西。

“自从塞蒂恩到来后，他们有组织地让五六名球员进攻，他们不只是传球，就是这样。”加图索告诉意大利天空体育。

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“他们逼着你防守后场，我们不得不这样踢，因为如果后场有空档的话，他们会伤到我们的。”

“我认为他们今晚几乎没有骚扰到我们，他们几乎没有一次射门。他们本可以整晚都在那里，却没有进球，但我们在一个失误之后就失球了。他们没有伤害我们，我们也不觉得痒。”

那不勒斯有几次机会将他们的优势扩大，但在第57分钟，巴萨通过格里兹曼扳平比分，随后阿图罗·比达尔被罚下场。

“我们本可以在一些反击上做得更好，但是球队做了我们必须做的。我们给了他们很少的机会。”加图索说：“我对我们没有在后场和控球上创造更多的机会感到有点失望，但是当你一直这么努力时，会有一点疲劳。不幸的是，在对阵巴塞罗那的比赛中，你不能犯一个错误。”

“当然，要晋级还有很长的路要走，我们将有时间为第二回合做准备，我们知道他们将失去布斯克茨和比达尔，因为他们将被停赛。”

“我们有责任去那里，为晋级资格而战。那不勒斯有很多强大的球员，巴塞罗那有更多，但是如果我们集中精力比赛，我们就有机会。”

巴萨将在3月18日主场迎战那不勒斯。