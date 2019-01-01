加图索告别伊瓜因：球队有新前锋加盟 他已成过去

在阿根廷人转会切尔西之后，米兰主帅支持皮亚特克在圣西罗取得成功。

加图索已经准备好从伊瓜因在AC米兰短暂的租借后继续自己的工作，并把他的注意力转移到新签下的皮亚特克身上。

仍然为尤文图斯所拥有的伊瓜因在本周结束了他在圣西罗的低迷效力，加盟切尔西俱乐部直到赛季结束。

这位31岁的前锋在为红黑军团出场的15次意甲比赛中仅仅打入6球，在俱乐部的6个月里他一直挣扎着找寻良好的比赛状态。

米兰以3500万欧元（3000万英镑/4000万美元）从热那亚签下皮亚特克填补了阿根廷前锋留下的空白。

加图索没有透露皮亚特克是否会在周六对阵那不勒斯的比赛中首次登场，但他表示会全力支持这名波兰国脚。

“皮亚特克是一个沉默寡言的人。”加图索透露，“他在球场上很有热情，他被新队友和教练组对他的欢迎程度感到惊讶。”

“我不想谈伊瓜因。他做出了自己的选择，他已经属于过去了。”

“我们签下了一名意志坚定的球员。我们失去了一名顶级前锋，但我们有了一名可以真正帮助我们的新球员，一名非常有身体素质和进球意识的球员。”

星期六的比赛中，加图索将对阵曾经在圣西罗执教自己8年并赢得过两次欧冠冠军的前教练。

“你不能只是复制粘贴安切洛蒂的技战术。”加图索谈到从前他的主帅那里得到的灵感时说。

“他已经做了20年的教练了，我从来没有听到任何球员抱怨过他。”

“他就像我的父亲。我欠他很多。他总是让我充满热情地去踢球。”

与此同时，伊瓜因将在本周日的足总杯第四轮对阵谢菲尔德星期三，这将是他在切尔西的处子秀。