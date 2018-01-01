加图索去留引发高层冲突 AC米兰该何去何从？

战绩不佳的AC米兰近来麻烦不断，有消息指出因为主帅加图索的去留，莱昂纳多和马尔蒂尼这两位高层的关系出现了裂痕。

根据意大利知名体育门户网站Quotidiano Sportivo的最新报道，AC米兰的领导层目前正因主帅加图索的去留而“自相残杀”，尤其是竞技领域的两位主要负责人莱昂纳多和马尔蒂尼，二人在这一问题上意见相佐，甚至爆发了些许冲突。

鉴于米兰近期的糟糕战绩，加图索的下课声一直不绝于耳，不过令人意外的是，红黑军团的新东家埃利奥特却迟迟没有进行任何回应。

据悉红黑军团高层已经因加图索的帅位而分裂成两派。一派是以马尔蒂尼为首的“保加派”，他们的主要观点是米兰的困境并非加图索之错，绝大部分原因在于球员能力的不足。另一派以莱昂纳多为首，同时俱乐部新任CEO加齐迪斯也坚定的站在他的这一边，他们认为加图索需要为目前米兰的混乱负责，无论是竞技还是更衣室层面，这位米兰主帅都已失去信任，理应下课。

其实马尔蒂尼与莱昂纳多在加图索去留问题上的矛盾一直存在，今夏巴西人就曾想邀请从切尔西下课的孔蒂来替代经验不足的加图索，但这一提议遭到了马尔蒂尼的反对，最终无疾而终。这位米兰旗帜一边力挺自己的前队友，一边在俱乐部中“笼络”与自己志同道合的高层人士，正是通过他的不懈努力，加图索才能留任至今。

不过这一切都是媒体的猜测与分析，并没有得到俱乐部方面的证实，而加图索本人在对阵斯帕尔的新闻发布会上，更是对这一传闻进行了反驳。

“俱乐部并没有给我下什么最后通牒，我感受到了来自马尔蒂尼与莱昂纳多的信任。球队在任意球方面无法创造出威胁，我们正在研究这些问题，但尚未取得效果。我相信恰尔汗奥卢，他早晚能罚进一粒，除了他，我们还在和R罗一起尝试新的解决办法。至于恰尔汗奥卢的转会传闻，只要我在的一天，他就不会离开。”

除了加图索，莱昂纳多本人在接受采访时也对这一传闻进行了澄清。

“受困于财政公平政策，我们无法引入很多的高水平球员，球队也确实在近期遇到了困难。但一直以来，我都没想过换掉加图索，球队会在恰当的时候做出抉择。过去的米兰能从意乙开始开创王朝，现在的困难又算什么呢。”

尽管如此，但困境中的AC米兰如果想要快速改变当前局面，换帅无疑会是一条捷径，目前一切顺利的皇马与曼联就是很好的证据。一旦加图索下课，包括温格、孔蒂、奎多林、保罗·索萨、雅尔迪姆、多纳多尼以及莱昂纳多等人在内的诸多名帅都有可能成为红黑军团的新任掌舵人。