加图索作出“痛苦”决定 宣布将离开AC米兰

在球员生涯中代表着米兰精神的加图索宣布辞去米兰主帅的职务。

加图索辞去了AC米兰主教练一职，这位前红黑军团中场球员做出了离开俱乐部的“痛苦”决定。

这名41岁主帅的合同截止到2021年。然而，他选择了取消这一协议，把圣西罗的指挥棒交给其他人。

加图索承认，他并不觉得与一支他作为球员度过了13年难忘时光的球队断绝关系是件容易的事，但他相信改变对所有人来说都是最好的。

他告诉《共和报》：“决定离开米兰的教练席并不容易。但这是我必须做出的决定。从来没有一个确切的时刻是这样子的，对我来说，这18个月的教练生涯是我永远不会像其他人一样的经历。这些日子，我满怀激情地生活着，真是难忘的岁月。我的选择是痛苦但深思熟虑的。我是在放弃一份两年的合同吗？是的，因为我和米兰的故事从来不是钱的问题。”

加图索在意甲联赛结束时暗示他已经准备好离开。他没能带领米兰进入前四，也没能获得欧冠资格。

在落后死敌国际米兰一分结束赛季后，红黑军团的掌舵人承认他的工作要求太高了。

加图索对DAZN说：“我觉得我在这家俱乐部有太多的历史了，我感到了比我应该有的更大的压力。在过去的18个月里，我几乎没有睡过觉，精神上我已经崩溃了，这是我必须考虑的事情。”

他还透露，他计划与包括首席执行官加齐迪斯在内的米兰董事会进行讨论。

加图索补充了他在刚刚过去的赛季的努力：“我感谢球队。以68分的成绩结束赛季让我感到骄傲，即使我们没有获得欧冠资格让我很受伤。我们在赛季中犯了错误，从现在开始，我们必须尽可能少犯错误，但我相信这是积极的一年。最大的遗憾是，在过去的三四个月里，我们没有保持同样的稳定性。我们经历了太多糟糕的时期。我不同意人们说我的球员成长了。他们中的许多人都打得远远低于他们的能力水平，但我们仍然是一支有质量和潜力的球队。我不知道我们能否在本赛季得到的68分的基础上有所提高。它会很困难。”

这个挑战将由别人来承担。摩纳哥主教练莱昂纳多·雅尔迪姆和拉齐奥教练西蒙尼·因扎吉是最早与米兰联系在一起的教练。

加图索在2017年11月接替蒙特拉在圣西罗的位置，将会权衡他未来的选择。