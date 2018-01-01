加图索下轮赛后下课 米兰即将天亮了？

​在战平弱旅弗洛西诺内之后，加图索似乎已到了穷途末路的境地，下场对阵斯帕尔的比赛，也许就是他米兰主帅生涯的最后一战。

根据意大利知名足球网站Calciomercato的最新报道，AC米兰将会在北京时间12月30日凌晨对阵斯帕尔的比赛后解雇球队现任主帅加图索。

目前的红黑军团正处于挣扎中，尤其是在昨晚对阵弗洛西诺内的比赛中，虽然一度占据了场上优势，但依旧只能在赛后吞下一场0比0平局的苦果。

更为难堪的是，这一平局又一次创造了一尴尬历史，这是球队从1984年12月开始，34年来首次连续4轮在意甲比赛中无法攻破对手球门。

据悉赛后以加齐迪斯为首的高层再也无法掩饰对加图索的不满，尤其是他们赛前就已经警告过对方，如果无法在弗洛西诺内与斯帕尔身上拿到6分，那么就他将面临下课。

其实加图索帅位不稳得传闻由来已久，AC米兰迟迟没有动手的原因也不难猜测。第一，他们一直在等待适当的时机，而这一时机现在看来就是冬歇期；第二，目前米兰还没有确认接下来的救火主帅人选，他们的终极目标是目前赋闲在家的孔蒂，不过这位前切尔西主帅只想在明夏重新出山，因此也有传闻称他们也接近了加齐迪斯过去的合作伙伴教授温格以及有着“小诸葛”之称的前乌迪内斯主帅奎多林；第三，有意媒传闻称加图索之所以能够一再获得机会，是因为有获得了一位俱乐部高层的力保，不过目前并没有爆出具体名字，不过外界纷纷猜测这个人就是加图索的老队长、今夏重回俱乐部的保罗·马尔蒂尼。

无论怎样，加图索的下课似乎已无法避免，米兰也要“天亮了”？