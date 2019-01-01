加利亚尼：当年卖伊布乃情非得已 米兰丢冠空余恨

这位经验丰富的前锋通常是自己命运的主宰，但加利亚尼称他是被迫离开红黑军团的。

AC米兰首席执行官阿德里亚诺·加利亚尼表示，兹拉坦·伊布拉希莫维奇在2012年被出售时，并不想离开俱乐部。

伊布拉希莫维奇在周五同意以短期合同的形式回到米兰，直到赛季结束。这名38岁的球员在与美国职业足球大联盟洛杉矶银河的合同期满后将以自由球员的身份转会。

这位瑞典前锋在2010年到2012年间为红黑军团出场85次，攻入56球。

在圣西罗的第一个赛季，他帮助球队赢得了意大利超级杯和意甲冠军，但在2011-12赛季球队战绩不佳后，他在第二年夏天转会巴黎圣日耳曼。

加利亚尼说，未能卫冕冠军是关键原因，俱乐部在赛季结束后被迫将伊布拉希莫维奇送走。

“伊布当然不想离开米兰。”加利亚尼告诉米兰体育报。“他一直是决定自己命运的人，除了那一次。我们一起赢得了意甲冠军和2011年的超级杯，这是他效力的第一年，也是米兰在尤文图斯破纪录（八连冠）之前的最后一年。”

“2012年1月，原本已经完成了亚历山大·帕托加盟巴黎圣日耳曼的交易，我们将从曼城引进了卡洛斯·特维斯。多么梦幻的组合，伊布-特维斯！”

“整个交易失败了，谁知道会发生什么呢？我以为我们会继续赢球，因为那时我们还在尤文前面。历史改变了，米兰获得了第二名，2012年夏天，老将离开了。”

加利亚尼承认伊布拉希莫维奇对被迫离开并不高兴，但是他们的私人关系已经修复，为他的回归铺平了道路。

“他有一段时间没和我说话了。”加利亚尼补充道：“当他从不得不离开米兰的失望中走出来后，他接受了采访，高度评价了我和我们之间的关系。”