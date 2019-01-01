功勋卓著 皮克：早就知道梅西能在任何赛季离开

巴萨队长被认为如果想要接受新的挑战，就可以在任何时候选择结束合同离开诺坎普。

此前根据El Pais的消息，阿根廷队长目前的合同里包含一条离队条款，条款内容即梅西可以在任何一个赛季结束后离开巴萨。够力足球也对这一合同条款进行过确认。

32岁的五届金球奖得主的合同会在2021年到期，西甲冠军仍在急于讨论如何将他们的球队核心长留诺坎普。

而现在，队友皮克也表示，之前就已经知道梅西拥有这样的特权。不过这位世界杯冠军成员同时认为，梅西离队的情况几乎不可能发生。

巴萨后卫告诉Cadena Ser ：“我早就知道梅西可以在任何赛季末随意离开球队。”

“但我们都知道梅西对巴萨的贡献，我一点也不担心。基于他为俱乐部所做的一切，他已经赢得了可以选择未来的权利。”

梅西上一次续约还是在2017年，当时他就与俱乐部续下了一份五年长约。而俱乐部主席巴托梅乌也毫不掩饰自己对于再次续约阿根廷人的渴望。

巴托梅乌在今年四月接受ESPN采访时说道：“我们希望他能拥有一个尽可能长的职业生涯，这样我们就能继续享受他的足球了。”

“每个人都很钦佩他，在别的球场他也会收到其他球迷的掌声。”

“我们希望更新他的合同，这是一个想法。他还很年轻，你可以看看他的表现。他目前的合同还剩下两年。”

“他一直在进步。我相信他还有很多年可以踢，在未来的几个月，我们会坐下来和他聊聊，所以他还有很多年会在巴萨度过。”

“梅西只属于一支球队。这不仅限于他在球场上完成的工作，他与巴萨的关系将永远延续下去。”

“我会用贝利和桑托斯的例子。我们希望梅西也会一直留在巴萨，无论他是为俱乐部踢球，还是退役后与俱乐部产生其他联系。”