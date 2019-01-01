功勋卓著 曼城为孔帕尼造雕像并命名街道

为了表彰他11年的服务，俱乐部将其中一条通往训练场的路命名为“文森特·孔帕尼道”。

曼城宣布，文森特·孔帕尼将在阿提哈德球场外被授予一尊雕像。

孔帕尼在2018-19赛季结束后离开了曼城，带领曼城取得了国内联赛的三冠王，并回到他的母队安德莱赫特担任球员兼教练。

这位前队长本周回到曼彻斯特参加他的纪念比赛，尽管腿筋受伤使他无法参加周三的比赛。

曼城透露，孔帕尼对俱乐部的贡献将通过雕塑得到认可，他们训练中心的一条道路也被重新命名为文森特·孔帕尼道。

孔帕尼在接受曼城官方网站采访时表示：“能以这种方式得到这家特别俱乐部的认可，我感到无比荣幸。我在曼彻斯特的11年里，我们一起走过的旅程改变了我的人生，我很高兴在那段时间里，我在改变俱乐部历史的过程中发挥了自己的小小作用。”

“与一个对我来说永远意义重大的地方建立一种永久的、物质上的联系，真的让我感到谦卑。我将永远感谢曼苏尔酋长、董事长阿尔·穆巴拉克以及所有与曼城有关的人，感谢他们坚定的支持和善意。”

孔帕尼在曼彻斯特的11年里为曼城赢得了4次英超联赛冠军，4次联赛杯冠军和2次足总杯冠军，他的形象也被镶嵌在了一幅马赛克画上。

这张照片是为文森特·孔帕尼道制作的，上面是他在2012年1-0战胜曼联的关键比赛中攻入的全场唯一一粒进球的场景，这帮助曼城赢得了首个英超冠军。

“文森特在曼城足球俱乐部的历史上是一个特殊的人物，”穆巴拉克补充说：“在球场上，他不仅是一位鼓舞人心、果敢果断的领袖，在球场下，他还是一位无可挑剔、口齿伶俐的大使。他的贡献将被我们俱乐部的支持者和更广泛的足球界铭记，他们正确地将文森特视为他那一代英超标志性人物之一。”