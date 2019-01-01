力撑爱将 格拉西亚：迪尼是英格兰最好的前锋

沃特福德主帅说他的前锋是三狮军团最好的前锋。

沃特福德主帅格拉西亚说，迪尼是英格兰最好的前锋。

迪尼在本赛季29场比赛中打入9球，这使他在近4个英超赛季的进球总数达到37个。

这位30岁的前锋还没有为英格兰国家队效力过，像哈里·凯恩、马库斯·拉什福德、杰米·瓦尔迪和卡勒姆·威尔逊这样的球员在过去的一年里都是三狮军团所招募的前锋。

但是格拉西亚认为迪尼比他们都优秀，不应该再被索斯盖特和英格兰所忽视。

“这个位置上有很多优秀的英国球员，但在我看来特洛伊是最好的。”他说。

“他现在处于一个非常好的时刻，但这不是我的决定，我总是试图尊重国家队。”

迪尼最近在足总杯半决赛对阵狼队的比赛中主罚点球，帮助球队晋级了与曼城的决赛。

而在联赛中对阵阿森纳的比赛迫在眉睫，沃特福德将在周一迎战枪手，格雷西亚说迪尼的性格和能力是俱乐部前进的关键。

“他处理得很好，你必须有那种个性，他知道在那一刻所有人都在看着他。

“这对球队和俱乐部来说都是一个重要的时刻，他应对得非常好，打进了，为球队做了一些特别的事情。”

“在我看来，他总是表现出正确的态度，有时他喜欢说不同的事情，但他总是表现出很好的态度，他非常尊重别人。”

“有时候他会说一些脏字，或者其他的表达方式，但是如果你知道并花时间和他在一起，你会发现他非常尊重人，而且只考虑如何帮助团队。”

沃特福德目前在英超排名第十，即将在联赛中对阵阿森纳、哈德斯菲尔德和南安普顿。