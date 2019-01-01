力挺爱将 塞内加尔主帅：马内配得上金球

塞内加尔主帅西塞认为拿下非洲杯将有助于马内赢得金球奖。

塞内加尔主教练阿里乌·西塞认为，萨迪奥·马内在2018-19赛季的表现足以让他获得金球奖。

这位利物浦边锋在红军夺得欧冠冠军的过程中发挥了关键作用，同时他也以22粒进球成为英超联赛进球并列最多的球员。

当被问及马内是否该接受金球奖时，他告诉够力足球：“为什么不呢?他不仅在过去的一年里努力工作，而且从2011年开始，我就知道他有很好的纪律和很高的专业水平。从他在奥地利和南安普敦的时候起，我就一直看着他，直到他来到利物浦。他今年所取得的成就是多年努力的结果，赢得非洲杯将是这些努力的延伸。这将使他离金球奖更近一步，我认为他应该赢得金球奖。”

尽管马内在俱乐部的表现令人难以置信，但他在塞内加尔的表现却受到了质疑，在非洲杯预选赛战胜赤道几内亚的比赛中，27岁的马内甚至遭到了自己球迷的嘘声。

西塞相信这位红军球星的能力是不可否认的，他在国际舞台上从各种各样的批评中恢复的很好。

“没有人能质疑萨迪奥·马内的能力。”他补充道：“他是一个世界级的球员，他已经证明了这一点。他总是(和我)谈论一切，即使是在利物浦。“

“我已经尽我所能帮助他，但更重要的是，他有自信，他很快就恢复了。发生的事情(批评)促使他回应所有人，我认为他成功地做到了这一点。”