力挺旧队友 迪纳塔莱：桑切斯在国米会回到最佳
阿莱克西斯·桑切斯是一名“模范职业球员”，他的前队友安东尼奥·迪纳塔莱表示，桑切斯将在国际米兰重新找回他的最佳状态。
这名智利国脚可能会结束他在曼联的苦难，以租借形式回到意甲，他在2008年到2011年间与迪纳塔莱一起为乌迪内斯效力。
他在老特拉福德的挣扎是有据可查的，虽然索尔斯克亚说过他相信这名前锋会变得很好，但是他的离开会让很多曼联球迷松一口气。
但是在他的职业生涯中打进210粒意甲进球的乌迪内斯传奇迪纳塔莱，认为国米已经为桑切斯的再次闪耀做好了准备。
“桑切斯加盟国米将是一场非凡的妙招，一场双方都能轻松取胜的赌博。 ”他告诉米兰体育报：“阿莱克西斯是一名出色的职业球员，他总是早早来到训练场，在比赛中从不拖延。他将回到意大利，在那里他留下了良好的声誉，像孔蒂这样的优秀教练非常想要得到他，孔蒂在尤文图斯的时候就想签下他。他拥有一个优秀赛季所需要的一切。阿莱克西斯需要人们对他有信心，我相信他会和孔蒂相处得很好。我想他在过去的18个月里身体有些问题，他在曼联的日子过得很艰难。”
意大利是桑切斯在2005-06赛季出征欧洲赛场后的第一站。2006年签约后，他又在南美度过了两年的租借生活，之后才进入乌迪内斯一线队。又过了三个赛季，他被巴塞罗那签下。
然而，最近，他看起来和以前不一样了。据迪纳塔莱说，自信和稳定对他来说是关键，他认为自己可以在安东尼奥·孔蒂的体系中找到罗梅鲁·卢卡库的影子。
他说:“桑切斯必须保持稳定的比赛状态，并感到发挥自己最好水平的重要性。这在曼彻斯特没有发生，但我们不可能怀疑他的天赋。
“他还将和孔蒂一起使用3-5-2阵型，在圭多林执教乌迪内斯时，他就使用了这种阵型，这让他成为了一名决定性的球员。他将有卢卡库在他的身边，作为第二前锋，阿莱克西斯的速度和力量是无法被忽视的。你会看到，他会进很多球。他在英格兰的日子似乎已经结束了，因为他需要一个新的挑战，国米是重新开始的合适的俱乐部，孔蒂是让他回到顶级水平的最佳教练。我可以向你保证，桑切斯想要在意甲证明自己。”