力挺旧队友 迪纳塔莱：桑切斯在国米会回到最佳

这位意甲传奇人物认为智利前曼联队友卢卡库可以在梅阿查建立一种可怕的合作关系。

阿莱克西斯·桑切斯是一名“模范职业球员”，他的前队友安东尼奥·迪纳塔莱表示，桑切斯将在国际米兰重新找回他的最佳状态。

这名智利国脚可能会结束他在曼联的苦难，以租借形式回到意甲，他在2008年到2011年间与迪纳塔莱一起为乌迪内斯效力。

他在老特拉福德的挣扎是有据可查的，虽然索尔斯克亚说过他相信这名前锋会变得很好，但是他的离开会让很多曼联球迷松一口气。

但是在他的职业生涯中打进210粒意甲进球的乌迪内斯传奇迪纳塔莱，认为国米已经为桑切斯的再次闪耀做好了准备。

“桑切斯加盟国米将是一场非凡的妙招，一场双方都能轻松取胜的赌博。 ”他告诉米兰体育报：“阿莱克西斯是一名出色的职业球员，他总是早早来到训练场，在比赛中从不拖延。他将回到意大利，在那里他留下了良好的声誉，像孔蒂这样的优秀教练非常想要得到他，孔蒂在尤文图斯的时候就想签下他。他拥有一个优秀赛季所需要的一切。阿莱克西斯需要人们对他有信心，我相信他会和孔蒂相处得很好。我想他在过去的18个月里身体有些问题，他在曼联的日子过得很艰难。”

意大利是桑切斯在2005-06赛季出征欧洲赛场后的第一站。2006年签约后，他又在南美度过了两年的租借生活，之后才进入乌迪内斯一线队。又过了三个赛季，他被巴塞罗那签下。

然而，最近，他看起来和以前不一样了。据迪纳塔莱说，自信和稳定对他来说是关键，他认为自己可以在安东尼奥·孔蒂的体系中找到罗梅鲁·卢卡库的影子。

他说:“桑切斯必须保持稳定的比赛状态，并感到发挥自己最好水平的重要性。这在曼彻斯特没有发生，但我们不可能怀疑他的天赋。

“他还将和孔蒂一起使用3-5-2阵型，在圭多林执教乌迪内斯时，他就使用了这种阵型，这让他成为了一名决定性的球员。他将有卢卡库在他的身边，作为第二前锋，阿莱克西斯的速度和力量是无法被忽视的。你会看到，他会进很多球。他在英格兰的日子似乎已经结束了，因为他需要一个新的挑战，国米是重新开始的合适的俱乐部，孔蒂是让他回到顶级水平的最佳教练。我可以向你保证，桑切斯想要在意甲证明自己。”