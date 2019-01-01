力挺旧部 前蓝军主帅：强力卢卡库会在国米成功

据这位比利时前锋的前教练说，尽管风格不同，但他有能力在意甲取得成功。

根据前切尔西主帅博阿斯的说法，国际米兰新签入的卢卡库有能力调整他的比赛，并征服意甲的防守能力。

这名比利时国脚在周四结束了他在曼联的两年，他与孔蒂的蓝黑军团达成了一笔8000万欧元(约合7400万英镑/ 9000万美元)的俱乐部创纪录交易。

这一转会结束了一场旷日持久的传闻，曼联显然很想把他从老特拉福德转会出去。

曼联在2017年击败了孔蒂的切尔西，签下了卢卡库，据报道，这笔费用约为7500万英镑。

他是穆里尼奥手下的第一选择，在他的处子赛季打入了16粒英超进球，但在索尔斯克亚执掌帅位后，他经常被忽视。

卢卡库在梅阿查的第一个赛季开始前就成为了国米新教练孔蒂的首要目标，但是尤文图斯似乎已经截胡这笔交易，因为有报道称他们已经和这名前锋达成了个人协议。

转会国米反映了卢卡库要克服的另一个挑战，但是博阿斯支持他的前前锋在意甲留下深刻的印象。

“他是一个非常强大的球员。我有点痴迷于我在切尔西的4-3-3阵型。我把他放在边路，他对此并不高兴。赛季末，他被租借到西布罗姆维奇和埃弗顿，随后加盟曼联。他成为世界上最优秀的前锋之一。他在空间利用上有很大的进步。在意大利你可能没有太多的空间。意大利人有很好的防守技巧。这对他来说可能有点困难，但他有很强的技术触觉。他在空中的能力是惊人的。我不知道孔蒂将如何最大限度发挥和利用卢卡库。他显然是个好球员。他是个很好的人，谦虚。我知道和他在一起很开心。”