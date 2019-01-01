力挺恩师 罗伯逊：黑布鲁斯并不公平

很少有人支持这位曾经优秀的曼联球员在纽卡斯尔取得成功，但是罗伯逊给予了这位58岁的教练全力支持。

利物浦的安迪·罗伯逊把矛头对准了史蒂夫布鲁斯的批评者，许多人认为纽卡斯尔任命这位经验丰富的主教练是一种倒退。

2017年，在拉法·贝尼特斯的带领下，纽卡斯尔获得英冠冠军重返英超，尽管球队缺乏投资，喜鹊在过去两个赛季还是分别获得了第10名和第13名成绩。

由于贝尼特斯由于与俱乐部董事会在未来的计划上存在分歧而离开，然而，几乎没有人期待纽卡斯尔在布鲁斯的带领下取得进展——他们还没有任何夏季签约。

但是被广泛认为是最优秀的边后卫之一的罗伯逊，已经站出来为他的前主教练辩护，并且希望这位58岁的教练和他的教练组能够在圣詹姆斯公园取得成功，并向那些怀疑他的人传达一个信息。

欧冠冠军得主在接受《每日电讯报》采访时表示:“很多人对此持否定态度，我认为这对一个取得如此成就的人来说是不公平的。我希望他得到应有的支持。他是我2014年从邓迪联队来到赫尔城的一个重要原因。说实话，在我和史蒂夫谈之前，我并不想去赫尔城。我的经纪人会告诉你的。我不认为我在邓迪只踢了一年的全职足球就准备好了，我觉得最好还是等一等，但我和史蒂夫谈了15到20分钟，他让我相信我已经足够好到那个水平了。在我和他在一起的两年半里，他处于一个不同的等级，帮助我成为今天的球员。所以就我个人而言，我为他感到高兴。纽卡斯尔是一家优秀的俱乐部，我希望他能做得很好——显然不是对我们，而是其他每一场比赛。”