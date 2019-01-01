力挺同胞 威尔士传奇门将：支持詹姆斯在曼联建功立业

这位曾经的威尔士国门看到了同胞在老特拉福德成名的巨大潜力。

前威尔士门将内维尔·索夏尔支持威尔士人丹尼尔·詹姆斯在曼联建功立业。

这位年仅21岁的边锋是老特拉福德仅有的三名新球员之一，而另外两名新球员哈利·马奎尔和万-比萨卡都获得首发，詹姆斯在下半场替补上场。

他接应博格巴的长传将比分改写成4-0，加剧了切尔西的痛苦。

索夏尔认为他无畏的直接跑动一定会让他的同胞在曼联取得成功，特别是考虑到他的国家队教练是吉格斯，他本人就是红魔的传奇人物。

“(丹尼尔·詹姆斯)就像一个无忧无虑的孩子，如果他能坚持下去，他会很棒的。”索夏尔告诉VoucherCodes.co.uk：“现在他有点天真，但他已经进去了，做了他需要做的事情。我想如果他能像吉格斯那样自由地踢球，那么他会很棒。他在威尔士有一个像瑞恩这样的教练真是太好了。我想他将会是那种老特拉福德全场起立鼓掌的球员，因为他积极向上，速度很快。和威尔士在一起会很有趣，因为他变得更加突出，加上加雷斯(贝尔)已经年过三十了，角色可能会颠倒过来。现在他只是众多球员中的一员，一旦你变得像吉格斯或贝尔一样，你就必须处理好足球给你带来的其他问题，关键是他能否迎接挑战。如果他能成为主力，处理好所有的问题，这对威尔士和曼联都是好事，公平地说，这对足球也是好事。”

曼联将面临一场艰难的客场之旅，他们将在接下来的联赛中面对狼队，詹姆斯希望他已经足够获得首发机会。