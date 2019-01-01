力劝离队加盟皇马 贝巴：埃里克森应跳出舒适圈

贝尔巴托夫鼓励热刺中场球星埃里克森应该前往皇家马德里接受挑战。

据Football ESPANA消息，前热刺名将贝尔巴托夫建议中场组织大师埃里克森应该“离开自己的舒适区”加盟皇家马德里。

这位丹麦国脚与热刺的合约将于明年夏天到期，非英伦俱乐部可以在明年一月与他自由谈判。《马卡报》和《阿斯报》最近头版都充斥着皇马即将签下他的传闻。

前不久刚退役的贝尔巴托夫鼓励这位后辈，希望他能在自己职业生涯的黄金阶段接受更有难度的挑战。贝尔巴托夫说：“皇马是一支伟大的球队，埃里克森必须意识到前往伯纳乌球场效力将会是职业生涯的最重要挑战。想想看，他们拥有克罗斯、莫德里奇、伊斯科、阿扎尔等经验丰富的世界级球星。”

“这当中有些球员们已经步入职业生涯的最后阶段，所以埃里克森应该是时候扪心自问，自己是否已经准备好接受挑战。有时候你必须走出自己的舒适区，如果还不努力去争取任何冠军锦标，那就有问题了。的确，即便是阿扎尔也在加盟皇马后遇到一段艰难的时期，每个人都绝对会面临这样的挑战。”

皇马早在2018年夏天就曾希望引进埃里克森，但热刺开出1.5亿欧元的报价让皇马退却。今年夏天，由于埃里克森始终没有和俱乐部达成续约，他的转会报价已经跌破7000万欧元。然而夏天无法离队的结果也让丹麦人将在即将到来的冬窗能和皇马直接接触，倘若转会最终落实，可能会让热刺损失数以千万计的转会费收入。

