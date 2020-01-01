副选阵容赢下德比 克洛普称赞南野拓実首秀出色

这名日本前锋刚刚成为红军球员，但是他在足总杯第三轮战胜对手的比赛中发挥了自己的作用。

在利物浦战胜默西塞德郡同城对手埃弗顿的足总杯比赛中，尤尔根·克洛普赞扬了南野拓実的首秀表现，称这位日本前锋的表现“非常出色”。

这位24岁的球员在本月初以725万英镑的价格从奥地利萨尔斯堡红牛加盟后，几乎没有时间和他的新队友一起训练。

然而，在周日安菲尔德与太妃糖的足总杯第三轮比赛中，他直接进入了利物浦阵容中。

除了新签下的南野拓実外，红军主帅克洛普还安排了一些替补球员和青训球员上场，让他的一线明星们在繁忙的节日期间休息。

尽管球队变化很大，但对红军来说在安菲尔德的比赛是正常的，18岁的柯蒂斯·琼斯在下半场以一记漂亮的制胜球将球队带进了第四轮。

赛后，克洛普对他的新签约表达了他的喜悦，他告诉记者，他对南野拓実适应新环境的速度印象深刻。

“他超级出色，正是我们想要的球员，正是我们希望的球员。”克洛普说。

“在你不熟悉的球队的第一场比赛中，这不是一支稳定的球队，这已经很困难了。我们这支球队在球场上一起基本上度过了两个赛季，为了表现出这种理解，他的足球技术非常出色，他的态度也很突出。”

“他经常引领着追逐的速度。他看起来不累，但是我们还不太了解他，所以我们把他换下了。”

对克洛普不利的是詹姆斯·米尔纳的早期受伤，他在9分钟后就因为腿筋问题一瘸一拐地离开了赛场。

然而，张伯伦的回归能一定程度缓解这个问题，他在第70分钟换下南野拓実。

这位英格兰国脚自从圣诞节前在世俱杯决赛战胜弗拉门戈的比赛中脚踝受伤后就缺席了比赛。

“张伯伦的回归是个不错的补充。”克洛普补充道：“他刚上场时显得很活跃。他只训练了两天，所以没有首发。”