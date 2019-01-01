剑走偏锋 波切蒂诺：淘气的阿里与众不同

这名英格兰人本赛季在托特纳姆热刺表现得不太好，他的教练认为他需要和他的魔鬼一面重新取得联系。

按照毛里西奥·波切蒂诺的说法，当德勒·阿里释放出自己的“魔鬼”时，他将重新找到最好的状态，热刺主帅认为这名中场球员在“有点淘气”的时候是最好的状态。

这位23岁的球员最近几周受到了一些评论员的批评，尽管阿里并不是唯一一个在新赛季头几个月苦苦挣扎的热刺球员。波切蒂诺在一段时间的低迷状态后已经为阿里进行了辩护，他毫不怀疑阿里最终会回到最佳状态。

波切蒂诺说：“我们很清楚德勒会回来的。他的心态很好。经过一段艰难的时期后，你总是需要时间来恢复感觉和表现。只要你坚持不懈，努力工作，你就会再次成功，因为他的实力就摆在那儿。它还在他体内。我们与他讨论了改进不同方面的问题。但可以肯定的是魔鬼还会再次出现。我不知道什么时候。但肯定会的。如果你回顾过去，我们都批评他。但记得我说过我说过我喜欢这个德勒·阿里。因为有时候球员有点淘气会造成与众不同。”

伤病、糟糕的状态和一个有竞争力的热刺阵容是阿里本赛季表现不佳的原因，他在10月底对阵沃特福德的比赛中才打进了他本赛季的第一个进球。

随着吉奥瓦尼·洛塞尔索和瑞安·塞塞尼翁接近完全康复，波切蒂诺希望他的球队能在接下来的几周内重启他们的赛季。但是他并不想仅仅因为他没有达到最佳状态就放弃阿里。

波切蒂诺补充说：“德勒有能力再一次以他和他的家人、我们以及俱乐部期待的方式表现。当他没能展示出他在20岁和21岁时所展现的能力时，人们会批评他，这很正常，因为他们很难理解为什么他在比赛中助攻或进球减少了。但是在每一个有天赋的年轻球员身上，在某一时刻，水平会下降。有些球员需要或多或少的时间才能恢复到最佳状态。

“我认为每个教练都必须支持、力挺你的球员，帮助你的球员，因为当德勒进球时，拥抱他很容易，但现在当他可能不在最佳状态时，拥抱他并说我信任你，你将有时间再次成为最好的，是最困难的。现在要批评他太容易了。”