前马竞中场：费利克斯就像格里兹曼 他去哪踢球都行

前马竞中场蒂亚戈将本菲卡新星费利克斯和格里兹曼比较。

根据前葡萄牙和马德里竞技中场蒂亚戈的说法，本菲卡前锋若奥·费利克斯和安托万·格里兹曼很像，可以为世界上任何一支球队效力。

19岁的若奥·费利克斯在本菲卡度过了一个令人印象深刻的赛季后，吸引了皇马、曼城和曼联等俱乐部的兴趣，本菲卡使他成为世界足坛最令人垂涎的青少年之一。

蒂亚戈现在是马竞的助理教练，他将这名前锋与俱乐部的明星前锋格里兹曼进行了比较，并认为需要8000多万欧元才能将费利克斯从现在的俱乐部签下。

“他可以在世界上任何一支球队踢球，”这位前本菲卡和切尔西中场告诉《人民报》：“我认为本菲卡不会接受以8000万欧元的价格出售他。他让我想起了格里兹曼。”

格里兹曼已经在马竞效力了5个赛季，但上个月宣布他将离开西甲俱乐部。

这名法国前锋与转会巴塞罗那有着密切的联系，尽管当被问及他的未来时，格里兹曼拒绝透露他的任何方面。

蒂亚戈说他希望这位28岁的球员最终能前往诺坎普，即使去年夏天格里兹曼拒绝了转会巴萨而继续留在马德里竞技。

“他是一个优秀的球员，一个优秀的队友，”他说：“他总是为俱乐部付出一切。我们都相信他下赛季会在巴萨踢球。”