前霍村总监：当年菲尔米诺的体侧数据比我奶奶还差

当这名巴西前锋来到欧洲时，恩斯特·坦纳是这家德国俱乐部的体育总监，他从未怀疑过这名前锋的技术能力。

前霍芬海姆体育总监恩斯特·坦纳表示，他从未怀疑过罗伯特·菲尔米诺的能力，但他承认这位利物浦球星在初到欧洲的数据“比我奶奶还糟糕”。

2011年，霍芬海姆在巴西人身上下了赌注，从费古伦埃斯手中买下了他。

当时的菲尔米诺只有19岁，是一颗未经加工的钻石，在抵达德国后需要进行大量打磨。

其他球队

坦纳在接受Bleacher Report采访时谈到了他为让这名巴西球员加入球队所做的努力：“你应该看看他第一次来（霍芬海姆）时我们得到的数据。”

“在德国，我们通常做耐力测试，血液测试，非常准确，你知道，他的数据是我在职业足球中见过的最差的。”

“我想强调的是，他甚至比我奶奶还糟糕。你无法想象。他的指标水平很低，你甚至无法相信他能踢职业足球。”

当人们开始质疑菲尔米诺的健康状况时，坦纳表示，毫无疑问，他将继续在欧洲足球中茁壮成长。

他补充道：“我很确定他会成为德甲的顶级球员。我们在球探报告中做了这些评估，你知道，我认为满分10分的话、9分和10分都是国际水平。我给了他，我不知道是8分还是9分，但我肯定很高。”

“当时（在霍芬海姆）每个人都对此有点好奇，但我对他的评价相当高，因为我非常相信他的能力，而他的态度更是如此。”

“当我看到教练（在与菲格伦斯的训练中）如何批评他时，他就像一个站在那里听老师讲课的小学生。我脑子里还记得那张照片。”

“我想了一个小时，如果教练对一个德国球员这样做，他会暴怒，直接去更衣室，但菲尔米诺很好地接受了批评。他努力改进，做得更好。这真是令人印象深刻。”

菲尔米诺在霍芬海姆待了4年，之后他转会到了利物浦，为红军出场230次攻入76球。