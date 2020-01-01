前阿森纳球探：签下梅西不可能 但C罗曾经很接近

阿森纳前引援主管弗朗西斯·卡吉高谈到了他在北伦敦期间俱乐部试图签下的一些球员。

在过去的24年里，弗朗西斯·卡吉高一直在为阿森纳效力，试图发掘出下一个超级巨星，他已经在世界各地看到了一些杰出的年轻团队。

但有一支球队是非凡的；事实上，这是他所见过的最伟大的U16球队。

这也许并不令人惊讶，这位阿森纳前全球招聘主管谈到了传奇的拉马西亚阵容，其中包括梅西、法布雷加斯和皮克。

其他球队

这是一支曾经是枪手在西班牙的首席球探的卡吉高密切关注的球队，也是他竭尽全力想要拆分的球队。

事实上，卡吉高试图签下这三名崭露头角的超级球星，而法布雷加斯最终在2003年同意加盟北伦敦——但是，在某一时刻，梅西和皮克也有可能加盟枪手。

“我们想要梅西，我们不会是唯一的一支球队。”卡吉高在接受够力足球采访时表示：“我记得有几家意大利俱乐部，当然还有西班牙俱乐部，他们都很了解梅西。”

“但由于当时的身份限制，他无法参加国家队比赛。他只能代表巴塞罗那参加地区性比赛。”

“所以，是的，我和我的经纪人进行了会谈，我们有一个很好的感觉，那就是球员可能想要加入我们。”

“但是，一旦我们深入研究情况，从法律的角度来看，我们很快发现这实际上是不可能发生的。这是不可能的。所以，我们一看到这个就放弃了。”

卡吉奥指的是围绕工作许可的法律问题。虽然这是梅西转会阿森纳的一个问题，但皮克却没有这样的问题。

有一段时间，这名后卫看起来肯定会和法布雷加斯一起从西班牙转会，但交易在最后一刻失败了。

“我们已经和皮克走得很近了，但是最后，我们只签下了塞斯克（法布雷加斯）。”卡吉高说：“（我们）和赫拉德（皮克）在合同上有分歧，他在六个月后加盟了曼联。”

卡加戈在1996年开始在阿森纳做兼职球探，在上个月离开俱乐部之前，他已经成为了全球招募的负责人。在转会市场上，他也看到了很多类似的失误。

事实上，C罗在2003年离开葡萄牙体育加盟曼联之前，很有机会成为一名枪手。

50岁的他回忆道：“那件事就快发生了。很明显，他是我们在青年阶段经常看到的球员。”

“我们一直有一个非常强大的网络，但了解一个球员是一回事；签下一名球员是另一回事。这是两个完全不同的东西。”

“但我们对市场内外有很好的了解。这就是你所在部门所需要的。要非常主动和有效地收集信息，了解外面的情况。”

虽然有些球员是俱乐部无法招到的，但有很多是卡吉高和他的团队推荐的，他们最终来到了阿森纳。

从2000年的劳伦到今年夏天的加布里埃尔，过去20年上榜的球星数量众多，包括雷耶斯、蒙雷亚尔、桑蒂·卡索拉、罗宾·范佩西、加布里埃尔·马蒂内利和威廉·萨利巴。

选中一名球员需要经过无数个小时的工作，包括观看比赛、建立网络以及研究所有被选中球员的心理状态。

然后，如果俱乐部给这一行动开了绿灯，那就要尽可能快地完成交易。

“我不会说其中任何一个是简单的。”卡吉高解释道：“你需要说服外部和内部的人，你需要以尽可能道德的方式做事。”

“你需要确保自己符合指导原则，你需要在尽可能快的速度和安静的情况下做这些事情；否则，它们就无法完成。”

“谈论秘密行动是很荒谬的，这更多地与其他领域有关，但你需要迅速行动，你需要以一种非常动态的方式做事，以使这些事情搞定。”