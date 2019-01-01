前阿森纳后卫：扎卡应该立刻被剥夺队长袖标

这位枪手的传奇人物相信这位瑞士中场应该被剥夺袖标，因为他在周日被替换下场时和球迷发生了口角。

前阿森纳后卫奈杰尔·温特伯恩表示，乌奈·埃梅里应该立即剥夺格拉尼特·扎卡的队长袖标。

阿森纳本赛季第二次浪费2-0的领先优势，周日与水晶宫战成2-2，就像他们在早些时候对阵沃特福德时一样。

当扎卡被替换下场时，他的反应很糟糕，他扔掉对阵臂章，慢吞吞地离开，这名中场球员对着观众竖起耳朵，对着球迷破口大骂，然后扯下他的球衣，直接走入球员通道。

温特伯恩对扎卡的行为表示震惊，并建议考虑到埃梅里不同寻常的五人队长制度，瑞士中场应该被开除。

“我很惊讶，他是阿森纳足球俱乐部的队长！当他抚着耳朵的时候我很震惊，他把球衣都脱了，然后他对着支持者骂骂咧咧的——这可不是你对队长的期望。我认为乌奈·埃梅里需要把他从队长的位置上除名。他有五名队长，他可以轻松做到这一点。我不同意有五名队长，我也不喜欢‘投票选择你的队长方案’。主教练应该挑选队长。我觉得有五名队长非常非常奇怪。这一切都让乌奈·埃梅里陷入了非常困难的境地，他必须尽快处理，不能让这件事拖延下去。”

“如果埃莫里支持扎卡，他将意识到支持阿森纳的意义。”这名前后卫补充道：“如果球迷们不同意他的看法，教练自己也会面临越来越大的压力。它会给下一场比赛是否首发扎卡的问题上施加很大的压力。如果他开局不好，或者让他成为队长，你就要等待支持者的反应，你需要你的支持者和你在一起。现在你会发现，在温格执教的最后阶段，我们之间的分歧越来越大，我们不能让这种情况再次发生在俱乐部。”

阿森纳将在周三做客安菲尔德迎战利物浦，埃梅里需要球队做出反应，不然又是一个糟糕的结果。